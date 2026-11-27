Zum Heimkinostart: Wir verlosen Paw Patrol: Dinowelt und coole Goodies

Anlässlich des kürzlichen Heimkinostarts von von PAW Patrol: Der Dino Film verlosen wir den Film auf Blu-ray aber auch coole Paw Patrol-Dino-Goodies. Mitmachen lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? 1 x PAW Patrol™: Dinowelt von Bandai Namco für die Nintendo Switch 1 x Chase und brüllender Dino Figuren-Pack von Spin Master 2 x Blu-ray von PAW Patrol – Der Dino Film von LEONINE Studios

Paw Patrol: Der Dino Film Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm gerät, landen die PAW-Patrol-Welpen auf einer unbekannten tropischen Insel, auf der Dinos leben. Dort treffen sie auf Rex, einen Welpen, der vor Jahren auf der Insel gestrandet ist und sich seitdem zu einem Dino-Experten entwickelt hat. Als Bürgermeister Besserwisser, Erzrivale der PAW Patrol, rücksichtslos mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen der Insel beginnt, löst er damit unbeabsichtigt den Ausbruch eines großen Vulkans aus. Die PAW-Patrol-Welpen werden in eine Reihe von spannenden, riesigen Dinosaurier-Rettungsaktionen verwickelt, größer als alles, was sie je zuvor erlebt haben, während sie Besserwisser aufhalten müssen, um die Insel zu schützen.

Was erwartet euch im Videospiel? In PAW Patrol: Dinowelt kehren die Fellfreunde nach den Ereignissen des neuen Kinofilms zurück auf die Dino-Insel. Doch der Frieden währt nicht lange: Bürgermeister Besserwisser hat Dino-Eier stibitzt, um seinen eigenen Dino-Park zu errichten, und damit die gesamte Insel in Aufruhr versetzt. Während verirrte Dinosaurier in Panik fliehen, ist in diesem urzeitlichen Einsatz Teamarbeit gefragt. Von ihrem mobilen Hauptquartier aus starten Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky und Zuma zu spannenden Rettungsmissionen, um die Dinos sicher zu ihren Familien zurückzubringen. Unterstützt werden sie im Paläo-Zentrum von Heidi und Eugenia, die bei der Pflege der neuen Dino-Freunde und der Verschönerung ihrer Gehege helfen, sowie von den Dino-Experten Rex und Timmy. Gemeinsam retten sie vermisste Dinos, bringen Eier zurück und beschützen die Insel vor einer immer größeren Gefahr: einem drohenden Vulkanausbruch. Die Spielenden erkunden eine riesige, offene Welt, die von den Dino-Ebenen über sonnige Küsten und dichte Dschungel bis hin zu gefährlichen Kristallhöhlen im Vulkan reicht. Dank intuitiver Orientierungshilfen wie Pfotenabdrücken und Hilfesymbolen, sowie einer verbesserten Bewegungssteuerung und präziserer Sprungmechaniken finden sich auch die jüngsten Welpen-Fans mühelos in der Wildnis zurecht. Ob beim Eiersammeln oder beim Meistern von Minispielen – jedes Teammitglied nutzt seine einzigartigen Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden und das Chaos von Besserwisser zu stoppen. Ein besonderes Highlight ist die individuelle Gestaltung: Mit zahlreichen Dino-Looks für die Welpen, ihre Fahrzeuge und sogar die Dinosaurier selbst wird jede Mission mit Stil gemeistert. Ob allein oder gemeinsam im jederzeit zuschaltbaren lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus – nach dem Motto „Kein Dino zu groß, kein Hund zu klein“ bietet die Dinowelt ein wahrhaft fossiliengeladenes Erlebnis für die ganze Familie. Passend zum Kinostart der weltweit führenden Vorschulmarke im August liefert der Titel die perfekte spielerische Ergänzung zum großen Leinwandabenteuer.