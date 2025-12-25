Abgrundtief schlecht: Das sind die Metacritic Worst Games 2025

Das Spielejahr 2025 bot viele Highlights, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Manche Entwickler-Studios haben dieses Jahr leider völlig ins Leere gegriffen und Spiele veröffentlicht, die wohl niemanden in bleibend in Erinnerung bleiben werden. Wir präsentieren euch die Metacritic Worst Games 2025. Seht selbst, welche 10 Spiele, die bei den Kritiker:innen gnadenlos durchgefallen sind. Das sind die Metacritic Worst Games 2025 1. MindsEye (PS5) – Metascore: 28 Der traurige Spitzenreiter. Trotz der Beteiligung des ehemaligen GTA-Produzenten Leslie Benzies ist MindsEye ein technisches Desaster. Kritiker bemängelten den unfertigen Zustand, unzählige Bugs und eine Story, die im technischen Chaos völlig untergeht.

2. Fire Emblem Shadows (iOS) – Metascore: 37 Nintendo-Fans waren schockiert: Dieser Mobile-Ableger setzt auf „Social Deduction“-Mechaniken und aggressive Mikrotransaktionen statt auf die geliebte Strategie-Tiefe. Ein herber Schlag für das Franchise.

3. Blood of Mehran (PS5) – Metascore: 38 Ein Action-Adventure, das sich wie ein Spiel aus dem Jahr 2005 anfühlt – und das nicht auf die gute Art. Repetitive Kämpfe und eine hölzerne Steuerung machten es zum Albtraum für Tester.

4. Spy Drops (PC) – Metascore: 39 Stealth-Action sollte spannend sein, aber Spy Drops scheitert an einer KI, die entweder gar nichts merkt oder durch Wände sehen kann. Frust pur für Hobby-Spione.

5. Gore Doctor (PS5) – Metascore: 40 Survival-Horror braucht Atmosphäre, nicht nur billige Schockmomente. Gore Doctor wirkt wie ein generisches Asset-Flip-Projekt mit schlechter Performance auf der Current-Gen-Konsole.

6. Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – Metascore: 43 Eines der ersten Spiele für die neue Switch 2 – und leider ein Totalausfall. Eine lieblose Ladensimulation, die kaum die Hardware-Power nutzt und spielerisch extrem flach bleibt.

7. Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PS5) – Metascore: 44 Simulatoren sind beliebt, aber hier ist die Physik der größte Feind des Spielers. Die Rettungseinsätze enden meist in unfreiwillig komischen Unfällen aufgrund der fehlerhaften Engine.

8. QUByte Classics: Glover (PS5) – Metascore: 44 Die Rückkehr des N64-Klassikers hätte ein Fest für Nostalgiker sein können. Doch die Portierung ist so fehleranfällig, dass das Spiel kaum spielbar ist.

9. Scar-Lead Salvation (PS5) – Metascore: 44 Ein Bullet-Hell-Roguelike, das oft als „Anime Returnal“ beworben wurde, aber in Sachen Gamedesign und Balance kläglich scheiterte. Ein hoher Preis für sehr wenig Inhalt.