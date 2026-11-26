Publisher Ubisoft und Entwickler Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan haben den Story-Trailer zu Rayman Legends Retold veröffentlicht.

Die Story von Rayman Legends Retold

Begebt euch auf eine kühne Neuinterpretation des gefeierten Plattformers, gefüllt mit neuen Inhalten und narrativen Wendungen. Wenn ein schattenhafter Bösewicht Korruption über die Lichtung der Träume verbreitet, reisen wir allein oder in einer Koop-up-Kooperation für bis zu vier Figuren durch ihre charmanten Welten in einem rasanten, seitlichen Scroll-Abenteuer, in dem jedes Stolperstein und jede Überraschung zum entzückenden Chaos beiträgt.