Rayman Legends Retold bekommt Story-Trailer
Publisher Ubisoft und Entwickler Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan haben den Story-Trailer zu Rayman Legends Retold veröffentlicht.
Die Story von Rayman Legends Retold
Begebt euch auf eine kühne Neuinterpretation des gefeierten Plattformers, gefüllt mit neuen Inhalten und narrativen Wendungen. Wenn ein schattenhafter Bösewicht Korruption über die Lichtung der Träume verbreitet, reisen wir allein oder in einer Koop-up-Kooperation für bis zu vier Figuren durch ihre charmanten Welten in einem rasanten, seitlichen Scroll-Abenteuer, in dem jedes Stolperstein und jede Überraschung zum entzückenden Chaos beiträgt.
- Plattform-Freude: Springt, gleitet und schlagt euch durch Welten voller Charme und entzückender Überraschungen. Lust auf eine Abwechslung? Taucht ein in unvergessliche musikalische Bühnen, in denen jede Bewegung mit dem Beat synchronisiert werden muss, um einen rhythmischen Nervenkitzel zu erleben.
- Neues Gameplay: Taucht ein in eine Welt voller Leben, die mit atemberaubender Grafik neu interpretiert wurde. Eine reiche Auswahl an ikonischen Levels kehrt neben einem mysteriösen sechsten Reich und vier neuen musikalischen Bühnen zurück. Begebt euch auf epische Drachenfahrten und testet eure Fähigkeiten in der Höhle der Prüfungen.
- Epische Geschichte: Begleitet Rayman und seine Freunde auf ihrem bisher ehrgeizigsten Abenteuer, in dem ein neuer Feind, der Ärger aus der Unterwelt auslöst. Synchronisierte Kinos und ein erweiterter Soundtrack von Christophe Héral und Grant Kirkhope erwecken die Reise zum Leben und verbinden originelle Themen mit neuen Kompositionen.
- Vier Spieler: Spielt das gesamte Abenteuer in einem kooperativen Spiel mit bis zu vier Spielern auf der Couch, indem wir um die Wette rennen oder sich gegenseitig schlagen, um jeden letzten einzelnen Punkt zu beanspruchen. Kung Foot kehrt auch mit verbesserter Steuerung, Power-Ups und anpassbaren Regeln für stundenlangen hektischen Wettbewerb zurück.
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