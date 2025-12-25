Next-Gen in Bestform: Das sind die Metacritic Top 10 Xbox Series Games 2025

Das Jahr 2025 markiert einen absoluten Höhepunkt für die Xbox Series X|S. Mit einer Mischung aus lang erwarteten Fortsetzungen, bahnbrechenden neuen IPs und hochkarätigen Portierungen hat Microsofts Konsole ein Spiele-Lineup geliefert, das Kritiker:innen und Fans gleichermaßen begeistert. Basierend auf den aktuellen Metascores haben wir für euch die Top 10 der am besten bewerteten Xbox-Spiele des Jahres 2025 zusammengestellt. Xbox-Power 2025: Die 10 besten Spiele des Jahres im Überblick Platz 10: Shinobi: Art of Vengeance Metascore: 87 Die Legende kehrt zurück! Das Team hinter Streets of Rage 4 hat dem Kult-Ninja Joe Musashi ein modernes Denkmal gesetzt. In diesem handgezeichneten 2D-Action-Plattformer schnetzelt ihr euch durch bildgewaltige Stages, um euren Clan zu rächen. Ein Muss für Fans von präzisem Gameplay und klassischer Arcade-Action.

Platz 9: Kingdom Come: Deliverance II Metascore: 88 Tauchen Sie ein in das brutale Böhmen des 15. Jahrhunderts. Als Heinrich von Skalitz erleben Sie eine realistische Mittelalter-Saga voller Intrigen und epischer Schlachten. Das Sequel vergrößert die Spielwelt und verfeinert das komplexe Kampfsystem, ohne dabei seine historische Authentizität zu verlieren.

Platz 8: Final Fantasy XVI (Xbox Version) Metascore: 88 Nach der Zeitexklusivität auf anderen Plattformen ist Clive Rosfield nun endlich auf der Xbox gelandet. Das düstere Action-RPG überzeugt mit seiner erwachsenen Geschichte und den gigantischen Eikon-Kämpfen, die auf der Series X in voller Pracht erstrahlen. Ein Pflichtkauf für Rollenspielfans.

Platz 7: ARC Raiders Metascore: 88 In diesem kooperativen Third-Person-Shooter wehren Sie sich gemeinsam mit Freunden gegen eine unerbittliche mechanische Bedrohung aus dem All. Die beeindruckende Physik-Engine und die taktische Tiefe machen jede Begegnung mit den feindlichen „ARCs“ zu einem nervenaufreibenden Erlebnis.

Platz 6: Borderlands 4 Metascore: 90 Die Mutter aller Looter-Shooter ist zurück! Mit noch mehr verrückten Waffen, neuen Vault Huntern und einer Galaxie voller Chaos setzt Borderlands 4 genau dort an, wo F Hier geht’s zu unserem PS5-Review.

Platz 5: Monster Hunter Wilds Metascore: 90 Capcom hebt die Monsterjagd auf die nächste Stufe. In Wilds verändert sich die Umgebung dynamisch mit dem Wetter, was völlig neue Jagdstrategien erfordert. Riesige Monsterherden und eine nahtlose Open World machen dieses Spiel zum bisher ambitioniertesten Teil der Serie.

Platz 4: Blue Prince Metascore: 90 Ein echter Geheimtipp für Rätselfreunde! In Mt. Holly navigieren Sie durch ein Herrenhaus, dessen Räume sich ständig verändern. Blue Prince kombiniert Strategie und Puzzles in einer geheimnisvollen Atmosphäre, die Spieler bis zur Enthüllung von Raum 46 in ihren Bann zieht.

Platz 3: Hollow Knight: Silksong Metascore: 90 Das Warten hat sich gelohnt. In der Fortsetzung des Indie-Meisterwerks schlüpfen wir in die Rolle von Hornet. Mit neuer Agilität und tödlichen Fähigkeiten erkunden wir ein brandneues Königreich aus Seide und Gesang. Ein perfekt poliertes Metroidvania, das seinen hohen Erwartungen gerecht wird.

Platz 2: Clair Obscur: Expedition 33 Metascore: 91 Dieses rundenbasierte RPG im Stil der französischen Belle Époque ist eine der größten Überraschungen des Jahres. Mit einem einzigartigen Echtzeit-Reaktionssystem in den Kämpfen und einer atemberaubenden Grafik erzählt es die verzweifelte Geschichte der Expedition 33, die den tödlichen Zyklus einer mysteriösen Malerin brechen will.