Nintendo und Monolith Soft haben einen dreiminütigen Übersichtstrailer für Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition veröffentlicht. Zu unserem Test des Spiels geht es hier entlang!

Über Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition

Es wird am 3. Dezember erscheinen. In Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition schließen wir uns Noah und Mio, Mitgliedern der gegnerischen Nationen von Keves und Agnus, an, während sie sich auf eine mitreißende Reise durch eine vom Krieg zerrissene Welt begeben, die ein dunkles Geheimnis hegt. Meistert Echtzeit-RPG-Kämpfe und genießt dabei neu gerenderte Ereignisszenen, verbesserte 4K-Auflösung im TV-Modus (mit kompatiblem Fernseher), Full HD im Handheld-Modus und flüssigeres, schärferes Gameplay bei 60 Bildern pro Sekunde. Auf diesem Abenteuer befehligen wir sechs Charaktere sowie einen neuen mythischen Helden namens Shimmer – einen schnellen Angreifer, der verheerende Schnellfeuer-Combos entfesselt und die Macht der Voraussicht ausübt, um die Zukunft zu sehen.

Fast schon wie Shulk?! Führt eure Gruppe gegen Horden von Feinden und greift dabei automatisch mit den verschiedenen Künsten und Waffen jedes Charakters an. Charakterepaare können sich auch verbinden, um einen mächtigen Ouroboros zu bilden, der in der Lage ist, die bedrohlichsten Feinde mit mächtigen Künsten zu besiegen. Im neuen Heldentresormodus können wir unsere Stärke auch gegen Wellen von Feinden testen. Hier werden wir mit jedem Feind, den wir besiegen können, eine Anzeige einschalten, mit der wir unsere Fähigkeiten verbessern und zusätzliche Verbündete gewinnen können. Aber dabei müssen wir mit Bedacht vorgehen, denn wir müssen uns gut darauf vorbereiten, den allmächtigen Feind zu besiegen, der am Ende jeder Mission auf uns wartet! Hier der Trailer für euch: