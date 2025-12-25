Ein wahres Fest: Das sind die Metacritic Top 10 PS5 Games 2025

Das Jahr 2025 war für PlayStation-Besitzer:innen ein wahres Fest. Von lang ersehnten Sequels bis hin zu innovativen RPG-Neuerfindungen – die PS5 hat bewiesen, dass sie die Heimat für erstklassige Gaming-Erfahrungen ist. Wir haben für euch die Metacritic Top 10 PS5 Games 2025 zusammengestellt – viel Spaß mit der Crème de la Crème. Das sind die Metacritic Top 10 PS5 Games 2025 Platz 10: BALL x PIT Metascore: 88 Den Anfang macht ein Überraschungshit: BALL x PIT ist ein rasanter Fantasy-Roguelite, der das klassische Spielprinzip auf den Kopf stellt. Nach der Zerstörung von Ballbylon stürzt ihr euch in einen scheinbar bodenlosen Schlund voller Monster. Mit magisch verstärkten Projektilen und einer Prise Humor kämpft ihr euch durch prozedural generierte Level, um Schätze zu bergen und das „Neue Ballbylon“ wieder aufzubauen.

Platz 9: Trails in the Sky 1st Chapter Metascore: 88 Ein Klassiker kehrt in völlig neuem Glanz zurück. Das Remake von Trails in the Sky haucht dem Königreich Liberl in atemberaubendem 3D neues Leben ein. Die Geschichte um Estelle und Joshua, die nach ihrem verschwundenen Vater suchen, bleibt so emotional wie eh und je, profitiert aber massiv von dem verfeinerten Kampfsystem, das nahtlos zwischen Action und Taktik wechselt.

Platz 8: Monster Hunter Wilds Metascore: 88 Capcom hat es wieder getan: Monster Hunter Wilds hebt die Jagd auf ein neues Level. In einer lebendigen Welt, die sich durch extreme Wetterumschwünge ständig verändert, müsst ihr als Jäger beweisen, dass ihr die ungezähmte Natur bändigen könnt. Besonders beeindruckend sind die riesigen Monsterrudel und die dynamische Interaktion mit der Umwelt.

Platz 7: Death Stranding 2: On The Beach Metascore: 89 Hideo Kojima entführt uns erneut in seine surreale Vision der Zukunft. In On The Beach begleitet ihr Sam Porter Bridges auf einer Mission jenseits der UCA, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Das Spiel stellt die philosophische Frage, ob Vernetzung immer der richtige Weg ist, und bietet dabei visuelle Meilensteine, die man gesehen haben muss. Hier geht’s zu unserem Review.

Platz 6: Dispatch Metascore: 89 Von den kreativen Köpfen hinter The Wolf Among Us kommt Dispatch, eine herrlich schräge Superhelden-Bürokomödie. Ihr spielt Robert Robertson, einen ehemaligen Helden im Mech-Anzug, der nun als Dispatcher arbeitet und eine Gruppe rehabilitierter Ex-Schurken koordinieren muss. Ein erzählerisches Meisterwerk mit viel Witz und Herz. Hier geht’s zu unserem Review.

Platz 5: Citizen Sleeper 2: Starward Vector Metascore: 90 Das Sci-Fi-RPG-Sequel Citizen Sleeper 2 setzt neue Maßstäbe für atmosphärisches Storytelling. Als entflohener Android am Rande des Helion-Systems kämpft ihr ums Überleben, stellt eine Crew zusammen und versucht, euer Schiff instand zu halten. Jede Entscheidung fühlt sich gewichtig an und die melancholische Stimmung des Starward-Gürtels lässt einen nicht mehr los.

Platz 4: Split Fiction Metascore: 91 Hazelight, das Studio hinter It Takes Two, hat mit Split Fiction erneut bewiesen, dass sie die Könige des Koop-Genres sind. Ihr spielt zwei Autoren, deren gegensätzliche Geschichten (Sci-Fi vs. Fantasy) miteinander verschmelzen. Der Wechsel zwischen Cyber-Ninjas und Drachenreitern innerhalb von Sekunden sorgt für ständiges Staunen und unvergessliche Momente mit eurem Koop-Partner. Hier geht’s zu unserem Switch-Test.

Platz 3: Forza Horizon 5 (PS5 Edition) Metascore: 92 Ein historischer Moment: Eines der besten Rennspiele aller Zeiten hat den Weg auf die PS5 gefunden. Das Festival in Mexiko strahlt in 4K-Pracht und bietet hunderten von lizenzierten Fahrzeugen eine gigantische Spielwiese. Die Portierung ist perfekt gelungen und bringt das ultimative Fahrgefühl nun auch in das Sony-Ökosystem. Hier geht’s zu unserem Test.

Platz 2: Hollow Knight: Silksong Metascore: 92 Das Warten hat ein Ende! Hornet übernimmt die Hauptrolle in diesem epischen Sequel. Silksong bietet eine völlig neue Welt aus Seide und Gesang, ein deutlich rasanteres Kampfsystem und eine geheimnisvolle Pilgerreise zur Spitze des Königreichs. Es ist das perfekte Metroidvania, das seinen legendären Vorgänger in fast jeder Hinsicht noch übertrifft.

Clair Obscur: Expedition 33 Metascore: 92 Der unangefochtene Champion des Jahres 2025. Clair Obscur: Expedition 33 ist eine revolutionäre Weiterentwicklung des JRPG-Genres. In einer Welt, die von der Belle Époque inspiriert ist, kämpft ihr gegen eine übermächtige Malerin, die jedes Jahr eine neue Todeszahl festlegt. Das Spiel kombiniert rundenbasierte Taktik mit Echtzeit-Reflexen (Parry, Dodge) und bietet eine visuelle Pracht, die das gesamte Potenzial der PS5 ausschöpft.