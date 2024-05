Sony präsentiert das Xperia 10 VI mit einer Akkulaufzeit von 2 Tagen

Dank eines Brennweitenbereichs, der einem 2-fachen optischen Zoom entspricht, kommen wir näher an alle Motive heran, ohne eine Verschlechterung der Bildqualität. Außerdem wartet die Kamera mit einer Funktion für Farbeffekte auf, mit der sich Bilder mit verschiedenen voreingestellten Farboptionen aufnehmen lassen, die ohne Nachbearbeitung direkt in soziale Medien hochgeladen werden können. Die optische Bildstabilisierung (OIS) ist nicht nur auf Fotos beschränkt, sondern sorgt auch für verwacklungsfreie Videos und ist sowohl für die 26-mm-Weitwinkel- als auch die 52-mm-Brennweite verfügbar. Bei der Aufzeichnung von Videos in Bewegung sorgt die exklusive Optical SteadyShot-Technologie von Sony für stabile Resultate. Das Xperia 10 VI vereinfacht das Aufnehmen durch eine KI-gesteuerte Technologie, die selber die besten Einstellungen für perfekte Bilder auswählt.

Das Sony Xperia 10 VI verfügt über einen Hochleistungsakku für eine Laufzeit, die den Nutzer:innen beim täglichen Betrachten, Hören und Aufnehmen von Inhalten keine Grenzen setzt. Weiteres Plus: Das Smartphone ist ausgesprochen kompakt und mit 164 Gramm ein echtes Leichtgewicht. Dank der Ladetechnologien von Sony, die zu einer langen Akkulebensdauer beitragen, bleibt der Akku des neuen Handys garantiert drei Jahre in gutem Zustand. Die Batteriepflege verhindert ein Überladen, während Xperia Adaptive Charging den Ladevorgang des Smartphones kontinuierlich überwacht, um eine unnötige Belastung des Akkus zu vermeiden. Zudem wurde die Ladegeschwindigkeit verbessert. Dank der handlichen Abmessungen – 155 mm lang und 68 mm breit – lässt es sich leicht bedienen. Die Rückseite besteht aus einem matten, milchig-weißen, halbtransparenten Harzmaterial.

Auf die Augen, auf die Ohren

Die Front-Stereolautsprecher erreichen einen größeren Dynamikumfang als bisher und sorgen dadurch für eine natürlich ausgewogene Klangqualität mit optimierten Höhen und Bässen. Darüber hinaus wird das 6,1-Zoll Full HD+ OLED-Display von der „Triluminous Display for mobile“-Technologie angetrieben, die auf Technologien basiert, die für die BRAVIA-Fernseher von Sony entwickelt wurden. Dank der Audio-, Display- und Kamerafunktionen des Sony Xperia 10 VI können wir überall hochwertige Unterhaltung genießen. Darüber hinaus gibt’s auch einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, sodass wir sowohl mit kabelgebundenen als auch kabellosen Kopfhörern hochauflösenden, hochwertigen Sound genießen können. Und dank der Upscaling-Technologie DSEE Ultimate (nutzt KI-Technologie von Sony) wird alles in einer Qualität wiedergegeben, die an High-Resolution Audio heranreicht.

Die Sony Group hat den Umweltplan „Road to Zero“ aufgestellt, mit dem sie ihre Umweltbelastung bis 2050 auf null reduzieren will. Dafür ergreift Sony eine Reihe von Maßnahmen und setzt sich mittelfristige, etappenweise Umweltziele. Eines dieser Ziele, das bis 2025 erreicht werden soll, ist der vollständige Verzicht auf Plastikverpackungen für neu entwickelte, kleine Produkte. Das Sony Xperia 10 VI ist ab sofort in Europa in der 256 GB-Variante in den Farben Blau, Schwarz und Weiß vorbestellbar (zum Online-Shop) und lieferbar ab Mitte Juni, zu einem Preis von rund 399,- Euro. Das klingt alles schon irgendwie wesentlich leistbarer als das ebenfalls heute vorgestellte Flaggschiff – wie steht ihr dazu, und welches Gerät wäre für euch persönlich reizvoller?