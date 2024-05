SteelSeries enthüllt Arctis Nova 5 und neue Companion App

Auf den Klang kommt es an. Wenn es darum geht, Gamer:innen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, steht SteelSeries seit über zwei Jahrzehnten an vorderster Front bei der Entwicklung branchenprägender Gaming-Ausrüstung und ist eine treibende Kraft hinter dem E-Sport.

Features im Überblick:

· Die Nova 5 Companion App – SteelSeries stellt eine revolutionäre App vor, die 100+ spielspezifische Audio-Presets bietet, die von Toningenieuren, E-Sport-Profis und Spieleentwickler:innen sorgfältig erstellt und auf jedes Spiel zugeschnitten wurden. Gamer:innen können ihre Audio-Presets im Handumdrehen in Echtzeit ändern, ohne das Spiel zu verlassen, was einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Sie hören, was andere nicht hören, mit präzise abgestimmten Audioprofilen für Top-Spiele wie Fortnite, Apex Legends, Minecraft und mehr.

· Neodym-Magnettreiber – Gamer:innen können alles mit einer ultra-detaillierten Klanglandschaft aus kristallklaren Höhen, punktgenauen Mitten und voluminösen Bässen hören. Die speziell entwickelten Neodym-Magnettreiber sind aus einem Metall der Seltenen Erden gefertigt, um das perfekte Audioerlebnis zu gewährleisten, unabhängig davon, welches Spiel oder welchen Titel sie spielen.

· Quick-Switch Wireless – Eine Komfortfunktion, um während des Spielens ganz einfach Anrufe entgegenzunehmen und mit einem Tastendruck von High-Speed-2,4 GHz zu Bluetooth 5.3 wechseln. Die Mobilfunkverbindungen bleiben im Standby-Modus, wenn Spielende wieder in der Action sind, damit sie Anrufe entgegennehmen können. So werden Fortnite-EQs auf der 2,4-GHz-Bandbreite gehalten, ohne bestimmte Medienprofile für Bluetooth-Audio zu beeinträchtigen.

· Plattformübergreifendes Gaming – Ein kompakter USB-C-Dongle ermöglicht es Spieler:innen, einfach zwischen allen Systemen zu wechseln, die Xbox, PlayStation, Switch, PC, Meta Quest, Handhelds sowie Telefone und Tablets unterstützen, die USB-C unterstützen.

· ClearCast 2.X Mic – 2-fache Bandbreite, 2-fache Klarheit. Das ClearCast-Mikrofon von SteelSeries verfügt über einen neuen High-Bandwidth-Chipsatz, der 32KHz/16Bit Audio unterstützt, um die Kommunikation kristallklar und klar zu halten. Gamer:innen können den Gesang mit der KI-gestützten Geräuschunterdrückung von Sonar auf dem PC noch weiter aufladen, um die ultimative Zwei-Wege-Rauschunterdrückung bei der Kommunikation zu erzielen. Ein einzigartiges Design fügt das Mikrofon nahtlos in die Hörmuschel ein, wenn es für unterwegs vollständig eingefahren ist.

· 60+ Stunden kabelloses Gaming – Eine Akkulaufzeit von 60 Stunden entspricht einer vollen Ladung von 8 Stunden pro Tag an 7 aufeinanderfolgenden Tagen. Eine USB-C-Schnellladung ermöglicht eine weitere Aufladung von 6 Stunden in nur 15 Minuten.

· Sonar Audio Software Suite – der erste professionelle parametrische EQ für Gamer:innen. Sonar wurde speziell entwickelt, um jedes Headset für Spiele aufzuladen und eine grenzenlose Möglichkeit zu bieten, den Ton über Spiele, Team-Chats und das Mikrofon hinweg zu steuern, und ermöglicht es Spieler:innen, jede einzelne Frequenz einzustellen und die Geräusche zu hören, die am wichtigsten sind.

Die Arctis Nova 5-Serie ist bei SteelSeries.com und ausgewählten Händlern auf der ganzen Welt zum folgenden UVP erhältlich: