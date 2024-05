Tineco Floor One Switch S7 im Test: Ein Multitalent der Sauberkeit?

Wir haben das Gerät in die Mangel genommen und berichten euch von unseren Erfahrungen. Der Tineco Floor One Switch S7 ist ab sofort erhältlich.

Der Platz in der Abstellkammer ist knapp und bei jedem Handgriff fällt euch ein anderes Gerät entgegen? Dann ist der Tineco Floor One Switch S7 vielleicht das Richtige für euch. Die Kombination aus einem Stabstaubsauger und einem smarten Bodenwischer sind nur die Hauptfunktionen des Multifunktionsgeräts aus China.

Einer für alles?

Staubsauger und Bodenwischer – und Fugendüse und Mini-Powerbürste und Handstaubsauger – in einem. Wie funktioniert das? Der Tineco Floor One Switch S7 verfügt über einen leistungsstarken Motor, der alle Funktionen antreibt. Mit 3.900 mAh hält der Akku laut Hersteller im Standardmodus für 45 Minuten. Im Max-Modus sollen es in etwa 30 Minuten sein. Unsere Erfahrung waren eher in etwa 30 Minuten im Standard- und 20 Minuten im Max-Modus – was beides dennoch absolut ausreichend ist. Die Lautstärke des S7 hält sich in Grenzen: Im Standard-Modus haben wir rund 70 – im Max-Modus bis zu 80 dB gemessen.

(c) Tineco

Nach eher schlechten Erfahrungen mit kabellosen Stabstaubsaugern waren wir von der tollen Saug- bzw. Wischleistung des Floor One Switch S7 positiv überrascht! Vielleicht nicht ganz mit einem traditionellen kabelgebundenen Staubsauger vergleichbar, kommt das Gerät mit allem von Flusen bis hin zu Brösel und kleineren Körnern problemlos klar. Erst größere Brocken wie Scherben oder Essensreste machen ihm Schwierigkeiten. Vergleichbar verhält es sich auch bei der Wischleistung. Verunreinigungen wie Tropfenflecken oder Verschüttetes bereinigt der Bodenwischer problemlos. Bei unserem völlig geplanten Test mit einem fallen gelassenen Marmeladenglas war der S7 allerdings überfordert.

Design und Form

Das Produktdesign mit den schlichten weißen und schwarzen Oberflächen sieht elegant aus und fühlt sich – obwohl der Floor One Switch S7 fast ausschließlich aus Plastik besteht – wertig an. Dennoch geht es bei einem Haushaltsgerät doch sicherlich vor allem um die Funktionalität.

Sehr gelungen ist hier die intuitive und sehr einfache Konstruktion und Funktionsweise der verschiedenen Module und ihres Zusammenwirkens. Der Motor, die Wasserbehälter und der Staubfänger sind mit einfachen, sofort ersichtlichen Handgriffen zu entfernen, zu kombinieren und anzubringen. Die Griffe und Buttons sind ebenfalls sehr funktionell gestaltet und das Gerät liegt in allen Varianten gut in der Hand und erlaubt eine einfache Bedienung.

Zwei auffällige Nachteile allerdings sind die Beweglichkeit und das Gewicht des Floor One Switch S7. Der Motor selbst ist bereits erstaunlich schwer, sodass der S7 in der Bodenwischer-Kombination beispielsweise auf in etwa 5,5 kg kommt. Für lockeres Arbeiten durchaus deftig. Dies fällt besonders dann auf, wenn die zweite Schwäche des Designs sich zeigt: vor allem in sehr flachen Winkeln, sperrt sich die Form der S7 Bodenteile.

Smarter Saugwischer mit schlauer Konstruktion

Was den Tineco Floor One Switch S7 wirklich von anderen Reinigungsgeräten unterscheiden soll, sind seine intelligenten Funktionen. Die Smart-Detect-Technologie erkennt automatisch den Bodentyp und Verschmutzungsgrad der Oberfläche, um die Saugleistung entsprechend anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus ermöglicht die integrierte App eine bequeme Steuerung des Geräts über das Smartphone, was die Reinigung noch einfacher und effizienter macht.

(c) Tineco

Besonders rühmt sich Tineco mit fortschrittlichen Konstruktionen wie der ZeroTangle-Bürste und dem FlashDry-Selbstreinigungssytem. Steckt auch etwas hinter den Marketing-Schlagwörtern? Die ZeroTangle-Bürste will durch eine besondere Anordnung der Bürstenköpfe für weniger verfilzte Haarknäuel sorgen. Obwohl uns der direkte Vergleich im Test fehlte, spricht es sicherlich für die Tineco Konstruktion, dass wir auch nach mehrmaligem Saugen keinerlei Bürsten entfilzen mussten. Wir geben einen halben Bonuspunkt dafür.

Das FlashDry-Selbstreinigungssystem entleert den Staubtank automatisch und ohne lästiges manuelles Nachfassen. Durch das Auslösen eines Selbstreinigungszyklus wird der Staub und Schmutz im Tank durch Rotation und Luftstrom effektiv entfernt, wodurch die Wartung des Geräts erleichtert wird. Auf jeden Fall eine große Erleichterung und einen vollen Bonuspunkt wert!