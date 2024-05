HONOR eröffnet die Android 15-Beta für Entwickler:innen

Mit dem Beta-Programm verbessert HONOR die Geschwindigkeit und Qualität, mit der Softwareupdates für HONOR-Geräte kommen.

Mehr zu den HONOR-Updates

Das HONOR Magic6 Pro und das HONOR Magic V2 sind die ersten Geräte, die Teil des Beta-Programms werden. Das Programm bietet Entwicklern auf der HONOR-Plattform erstmals einen Vorab-Zugang zu den jüngsten Android-Updates und ermöglicht es ihnen, neue Funktionen zu testen und die Kompatibilität ihrer Apps mit den HONOR-Flaggschiff-Smartphones zu verbessern. Android 15 ist ein neuer Meilenstein in puncto Nutzererfahrung: Das Update verbessert Sicherheit und Privatsphäre sowie das Geräteressourcenmanagement und wartet mit weiteren Optimierungen für den User auf. Im Laufe des Jahres sollen noch weitere Updates folgen: Das nächste ist für den Sommer geplant. Mit Android 15 können Nutzer ihre persönlichen Daten in einer sichereren Geräteumgebung besser schützen.

Neu ist eine SDK-Sandbox, die es ermöglicht, Dienste wie Werbung in einem geschützten Bereich laufen zu lassen und so verhindert, dass Apps von Drittanbietern private Nutzerdaten sammeln. Um den Schutz der Privatsphäre weiter zu erhöhen, führt HONOR mit Android 15 zudem einen verbesserten Datenschutz-Indikator mit einem neuen Portal zur Verwaltung von Berechtigungen ein. Nutzer können so den Status ihres Datenschutzes besser erkennen, wenn sie Berechtigungen für Funktionen wie Kamera oder Mikrofon aufrufen und verwalten. Mit dem aktuellen Beta-Update auf Android 15 verfeinert HONOR das Android Dynamic Performance Framework (ADPF). Es hilft dabei, die Interaktion zwischen stromintensiven Apps, wie zum Beispiel Spiele-Apps, und dem Energiesystem des Geräts zu steuern. Damit wird dem Gerät erleichtert, auf die Anforderungen an GPU, CPU und das Kühlsystem zu reagieren. Apps mit langwierigen Hintergrundaufgaben laufen zudem energieeffizienter.

Personalisierung und Infos

Mit dem Android 15 optimiert HONOR außerdem personalisierte Funktionen. So lässt sich zum Beispiel bei Fotoaufnahmen dank In-App-Kameras die Blitzintensität über Social-Media-Apps steuern. Entwickler können die von Google bereitgestellten Android-APIs, -Tools und -Ressourcen nutzen, um weitere Optimierungen für personalisierte Benutzerszenarien vorzunehmen. Das Android 15 Beta 1 Update ist für alle Entwickler:innen hier ab sofort für das HONOR Magic6 Pro und das Magic V2 verfügbar. Dies ist kein Zufall, dass es diese beiden Geräte trifft, denn sie eint der Fokus auf Innovation.

Das HONOR Magic6 Pro hat sich mit seinem KI-gesteuerten Falcon-Kamerasystem, dem geräteinternen großen Sprachmodell MagicLM (derzeit nur in China verfügbar) und der branchenweit ersten absichtsbasierten Benutzeroberfläche einen Namen gemacht. Das HONOR Magic V2 durchbricht die Grenze zwischen einem herkömmlichen Smartphone und einem Foldable, und unterschreitet zum ersten Mal 10 mm Dicke, was es aktuell zum leichtesten und dünnsten Foldable der Welt macht. Beide Telefone erhalten garantiert vier wichtige MagicOS-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates für ihre weltweiten Nutzer:innen. Klingt doch gut, oder?