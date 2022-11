Huawei Watch D im Test: Die bislang umfassendste Smartwatch im Alltag

Eure Gesundheit liegt euch am Herzen? Mit der Huawei Watch D sorgt ihr in vielerlei Hinsicht vor. Lest im Review, wie sich die Smartwatch im Alltag schlägt!

Die Huawei Watch D (zur offiziellen Website des Produkts) ist Teil von Huaweis Portfolio für das Weihnachtsquartal 2022, zu dem auch beispielsweise das Huawei Mate 50 Pro zählt. Sie ist die aktuellste Smartwatch des Unternehmens, und als solche bietet sie jede Menge Funktionalitäten an. Als Preis werden 399,- Euro UVP angegeben, da muss dann schon einiges an Technik in der Uhr stecken, richtig? Dementsprechend habe ich dem Wearable auf den sprichwörtlichen Zahn gefühlt und komme beeindruckt zu einem wohlwollenden Ergebnis. Doch alles der Reihe nach, jetzt starten wir unseren Testbericht!

Über die Huawei Watch D

Dieses neueste Wearable bietet ein Füllhorn an Optionen, die alle mit eurer Gesundheit zu tun haben. Ihr könnt eure Hauttemperatur messen lassen, den Blutsauerstoff ermitteln, über 70 Workouts erfassen, eure Schlafqualität tracken und bei Bedarf auch euren Stresslevel dank Atmungsübungen vermindern. Das allerneueste Feature ist allerdings neben der Anfertigung eines EKGs nun die Möglichkeit, euren Blutdruck zu messen – ganz ohne Manschette am Oberarm! Ihr seht schon, hier kommt eine Vielzahl von Messpunkten ins Spiel, die euch gemeinsam einen guten Überblick über eure derzeitige Verfassung geben können. So viele Sensoren brauchen auch ein wenig Platz, und das bringt uns zum ersten Eindruck der Smartwatch. Wenn man bis dato eher schlanke und schmale Uhren getragen hat, so wirkt die Huawei Watch D sehr wuchtig.

Das ist den Abmessungen von 51 x 38 x 13,6 mm bei einem Gewicht von knapp 41 Gramm geschuldet, und man mag das zunächst kritisch beäugen. Doch die Uhr ist ein Mix aus einem potenten Taschencomputer, vielerlei Gesundheitssensoren und einer verstärkten Smartwatch. Das fällt auch dadurch auf, dass es neben dem typischen Home-Button auch einen eigenen Health-Knopf gibt, der euch direkt zur Blutdruckmessung führt. Ebenso interessant ist die Schließe: Ihr stellt die Größe des Armbands fix ein und arretiert dann mit einem Schnellverschluss das Band. Im Alltag ist das Gerät von der Verarbeitungsqualität her äußerst vertrauenserweckend, und wenn man diese Uhr den zweiten Tag auf dem Handgelenk hat, wirkt sie nicht mehr riesig. Viel eher wird es interessant, wie funktionell und auch anpassbar diese Watch ist, und da punktet Huawei!

Was sie alles kann

Die Huawei Watch D vereint so gut wie alles, was das Unternehmen bislang im Smartwatch-Bereich versucht und erreicht hat. So könnt ihr jede Menge Trainings (bis zu 70 Workout-Varianten!) messen und absolvieren, euren Blutdruck messen, neben eurer Herzfrequenz auch ein EKG sowie den Blutsauerstoff, eure Hauttemperatur und eure tägliche Aktivität checken. Ein Zykluskalender ist ebenso mit von der Partie wie regelmäßige Schlafaufzeichnungen, und wer will, kann den eigenen Stresslevel messen und an Atemübungen teilnehmen. Musik lässt sich ebenso über die Smartwatch abspielen, wie ihr das Wetter, Benachrichtigungen und Timer/Wecker anzeigen lassen könnt. Ein Fernauslöser ist eingebaut, so könnt ihr euer Smartphone irgendwo befestigen und dann stressfrei Fotos schießen, die keine Selfies sind und auf denen ihr selbst auch drauf seid.

Zudem könnt ihr auf dieser Smartwatch auch das Aussehen, also das Zifferblatt, jederzeit anpassen. Huawei selbst liefert euch standardmäßig elf solche Vorschläge auf der Uhr aus, sie sind also vorinstalliert und können gleich verwendet werden. Wer allerdings Bedarf an mehr Auswahlmöglichkeiten hat, schaut am eigenen Smartphone in der Huawei Health-App vorbei. Sie ist nämlich zur Nutzung der Huawei Watch D notwendig (dazu später mehr) und bietet jede Menge Möglichkeiten, um euer Erlebnis zu individualisieren. So stehen euch im Bereich Watch Faces eine Fülle an Gratis-Zifferblätter, aber auch kostenpflichtigen Optionen zur Verfügung. Diese könnt ihr kinderleicht eurer Smartwatch hinzufügen, und Sekunden später habt ihr sie schon am Handgelenk! Hier mal ein offizieller Überblick im Video-Format für euch: