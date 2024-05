tink startet die Sommersaison: Grillen, rasenmähen und erfrischen in smart!

Die langersehnte Grillsaison steht vor der Tür und es wird endlich Zeit, den Grill auszupacken und sich auf gemütliche Abende im Freien zu freuen.

Doch mit der Vorfreude steigt bei vielen auch der Stresspegel: Gastgeber:innen müssen Vorbereitungen treffen, das Grillgut überwachen und gleichzeitig die Gäste unterhalten. Smart-Home-Experte tink stellt intelligente Helfer vor, die einen großen Teil der Arbeit übernehmen und das Grillvergnügen auf ein neues Level heben. Die richtigen smarten Helfer machen die nächste Grillparty also sicher zu einem vollen Erfolg und sorgen dafür, dass Gastgeber:innen sich komplett auf das Wohl der Gäste sowie den Genuss des Essens konzentrieren können. Die hier vorgestellten Smart-Home-Lösungen lassen sich aber auch über die Grillsaison hinaus verwenden und sind somit eine langfristige Investition in die Lebensqualität. Was erwartet euch alles? Lest hier mehr!

Ein gepflegter Rasen ohne Mühe

Eine einladende Garten-Kulisse setzt den Rahmen für einen gelungenen Grillabend – dazu gehört natürlich auch ein frisch gemähter Rasen. Intelligente Mähroboter, wie der Worx Landroid Vision M600, übernehmen diese Aufgabe: Er mäht den Rasen schonend und gründlich (ganz ohne lästige Begrenzungsdrähte!), lässt sich bequem über das Smartphone steuern und arbeitet völlig autonom im Hintergrund, somit bleibt mehr Zeit für andere Vorbereitungen. Der Worx Landroid Vision M600 (plus Garage) ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 1279,95 Euro statt 1748,99 Euro auf tink.at erhältlich.

Perfekt gegartes Grillgut mit smartem Fleischthermometer

Das Essen spielt natürlich die wichtigste Rolle bei jeder Grillparty – und perfekt gegrillte Speisen gehören dabei zu den größten Herausforderungen. Hier ist das Timing entscheidend. Das Meater 2 Plus Smart-Fleischthermometer hilft dabei, die Kerntemperatur des Grillguts immer im Blick zu behalten. Das kabellose Thermometer sendet die Temperatur des Grillguts via Bluetooth direkt ans Smartphone und schickt eine Benachrichtigung, wenn das Fleisch den idealen Garpunkt erreicht hat. Dank einer Reichweite von bis zu 50 Metern muss dabei niemand dauerhaft am Grill stehen und jedes Steak wird zum Hochgenuss. Das Meater 2 Plus Smart-Fleischthermometer 2er-Set ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 219,95 Euro statt 258 Euro auf tink.at erhältlich.

Erfrischungen immer griffbereit

Kein Gartenfest ohne kühle Getränke – smarte Kühlboxen, wie die Anker EverFrost Akku-Kühlbox, halten Getränke und Salate auch an heißen Sommertagen rund 40 Stunden lang frisch. Dank smarter Energieverwaltung und mobilen Einsatzmöglichkeiten wird sie zum perfekten Begleiter für jeden Campingausflug. Einfach per App die Temperatur einstellen, um den Rest kümmert sich die Kühlbox ganz automatisch. Die Anker EverFrost Akku-Kühlbox 40 ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 799,00 Euro statt 899,00 Euro auf tink.at erhältlich.

Smarte Beleuchtung für lange Abende

Wenn die Sonne untergeht, sorgen smarte Gartenleuchten, wie das Innr Smart Outdoor Spot Light Colour 4er-Set, für eine angenehme Atmosphäre. Per App können die Farben der Leuchten ganz bequem an die Stimmung angepasst werden und verwandeln den Garten im Handumdrehen in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Doch auch nach der Grillsaison können die Leuchten atmosphärische Akzente setzen – sie sind wetterfest und dadurch ganzjährig einsetzbar. Das Innr Smart Outdoor Spot Light Colour 3er-Set ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 159,95 Euro statt 179,98 Euro auf tink.at erhältlich.

Musik, die sich den Momenten anpasst

Das Herzstück jeder Party ist der richtige Soundtrack. Hier schaffen kabellose Smart-Speaker, wie der Sonos Roam, Abhilfe. Mit ihrem hochwertigen Sound schafft der kleinste Speaker aus dem Hause Sonos die passende musikalische Untermalung für ausgelassene Grillabende. Der Smart-Speaker lässt sich einfach über Smartphone oder Sprachbefehl steuern und ist durch seine Wetterbeständigkeit sowie die lange Akkulaufzeit für den Außenbereich geeignet. In Kombination mit der Anker Power Bank kann so auch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden, ohne auf die passenden Beats verzichten zu müssen. Das Sonos Roam + Anker Power Bank 737 Set ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 339,95 Euro statt 348,99 Euro auf tink.at erhältlich.