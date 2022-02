Gerüchteküche: Xenoblade Chronicles 3 könnte vorgestellt werden

Die Fans warten gespannt auf die nächste Nintendo Direct, und Gerüchte sagen erneut, dass wir nun endlich Xenoblade Chronicles 3 sehen könnten. Lest hier mehr!

Über die Xenoblade Chronicles 3-Gerüchte

Der Februar ist in Wahrheit ein ziemlich zacher Monat für Nintendo-Fans, da es keine größeren Veröffentlichungen für die Konsole gibt. Wir haben einige aufregende Veröffentlichungen auf anderen Plattformen, etwa Dying Light 2, Horizon Forbidden West – aber auch ein Destiny 2-DLC und Elden Ring. Ja, Dying Light 2 sollte auch über Nintendos Cloud-Gaming-Technologie auf der Nintendo Switch veröffentlicht werden. Aber aus irgendeinem Grund wurde das Spiel jedoch verzögert und wird laut Techland jetzt erst in den nächsten sechs Monaten veröffentlicht. Okay.

Angeblich kann es sein (das Gerücht stammt vom Nintendo-Leaker Samus Hunter), dass wir ein nächstes Nintendo Direct im Februar zu sehen bekommen könnten. Es wird darauf hingewiesen, dass dies ein Event in voller Länge sein wird. Dazu kommt, dass die Website von Monolith Soft aktualisiert wurde. Früher enthielt die Website Marken und Logos mit dem Jahr 2017, und jetzt wurde sie auf 2022 aktualisiert. Alle vorherigen Nachrichten und Dinge wurden von der Website sowie von der Seite, die für die Rekrutierung des Xenoblade-Teams bestimmt war, gelöscht. Was haltet ihr von der Xenoblade Chronicles-Reihe?