Xenoblade Chronicles 3 befindet sich in der Entwicklung

Es wird wohl ein Xenoblades Chronicles 3 geben. Dies hat eine Synchronsprecherin ausgeplaudert – lest hier mehr!

Über ein mögliches Xenoblades Chronicles 3

Jenna Coleman, die eine der Hauptfiguren von Xenoblade Chronicles spielt, hat angedeutet, dass irgendwann ein weiterer Eintrag in der Serie kommen könnte. Doctor Who- und Victoria-Schauspielerin Jenna Coleman hat nämlich darüber gesprochen, dass Xenoblade Chronicles 3 sich in der Entwicklung befindet. Dies passierte in einem Videoanruf mit einem Fan, der begonnen hat, online die Runden zu machen.”Ich denke, sie werden noch einen Teil machen”, sagte sie im Chat. “Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sagen darf.”

Coleman, die Prinzessin Melia Antiqua in der Serie spielt, arbeitet schon länger mit Nintendo zusammen, und die Frage kam im Chat auf, als sie gefragt wurde, wie sie die Rolle überhaupt bekam. “Es war durch meinen Voiceover-Agenten und ich habe es getan… Gott, wann war das erste Spiel? Vor zehn Jahren? Es ist lange her. Ich habe es vor Doctor Who gemacht, und als sie den zweiten Teil kreierten, baten sie mich, zurückzukommen.” Das beliebte Wii-Rollenspielabenteuer wurde erstmals am 10. Juni 2010 in Japan veröffentlicht und fand zunächst ein Nischenpublikum, bevor es seinen Kultstatus erlangte.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition wurde 2020 auf Nintendo Switch veröffentlicht und enthielt Bonusinhalte, für die Coleman ihre Rolle wiederholte, und deutete auf weitere Geschichten hin, die in der Welt des Spiels erzählt werden könnten. Freut ihr euch darauf?