Neues Video zu Dying Light 2: Deshalb kommt Aiden in die Stadt

Techland hat ein neues Video zu Dying Light 2 veröffentlicht, das die Motive von Aiden erläutert. Seht es gleich hier!

Über Dying Light 2

Im Video werdet ihr mit einigen der Charaktere vertraut gemacht, denen ihr begegnen werdet, und es sind auch Teile der Geschichte enthalten. Weiters erhaltet ihr einen Blick auf einige neue Gameplay-Aufnahmen. Als Auffrischung: Dying Light 2 spielt 20 Jahre nach dem ersten Spiel und beinhaltet einen neuen Protagonisten namens Aiden. Mit seinen Parkour-Fähigkeiten kann er während der Erkundung der Stadt leicht auf Vorsprünge klettern, rutschen und über Wände laufen. Es gibt über 3.000 Parkour-Animationen, daher sollten sich Aidens Bewegungen sowohl interessant als auch abwechslungsreich anfühlen.

Neben Parkour stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, wie z.B. ein Greifhaken und ein Gleitschirm, um uns auf dem Weg zu helfen. Mit einer First-Person-Perspektive werden Kämpfe meist nahkampfbasiert sein, und Waffen werden sich abnützen, wenn ihr diese verwendet. Es gibt auch Fernkampfwaffen wie Armbrüste, Schrotflinten und Speere. Eure Waffen können mit Blaupausen und anderen Gegenständen aufgerüstet werden, die erworben werden, wenn ihr andere Waffen in ihre Einzelteile zerlegt. Die Stadt, in der alles stattfindet, liegt in Europa und die Karte, die viermal größer ist als das Originalspiel, kann frei erkundet werden. Hier das Video für euch: