The Game Awards 2021: Elden Ring Story Trailer veröffentlicht

Letzte Nacht wurde ein neuer Elden Ring Story Trailer während den The Game Awards veröffentlicht. Nach dem man mit dem Elden Ring Netzwerktest einen Einblick in die Spielmechaniken und die offene Welt bekommen hat, sieht man in diesem Trailer nun näheres zur Geschichte.

Viele große KriegerInnen, welche uns möglicherweise im Spiel als mächtige Bosse erscheinen, kämpften in einem massiven Krieg. Dieser Krieg brachte Finsternis in das Zwischenland und wurde durch den Machthunger der Halbgötter ausgelöst. Im Trailer wird der Kampf von General Radahn und Malenia, der Abgetrennten, gezeigt. Doch selbst die beiden unbesiegbaren Krieger konnten diese zerstörte Welt nicht mehr einen. Es bleibt nur noch eines: Die Hoffnung, dass der neue Eldenfürst den Schleier des Schattens lüftet, der sich über Marikas Gebiet gelegt hat. Wie von FromSoftware gewohnt, ist die Story sehr kryptisch erzählt und viel schlauer wurde ich durch den Trailer nicht. Seht am besten selbst: