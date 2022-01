Story-Trailer für Horizon Forbidden West veröffentlicht

Mehr zu Horizon Forbidden West

Der etwa dreiminütige Trailer ist unser bisher bester Einblick auf die Geschichte von Horizon Forbidden West. Es gibt einen neuen Feind, nämlich einen Stamm, der von einem Rebellen namens Regalla angeführt wird. Dieser hat die Fähigkeit, Maschinen zu kontrollieren – klingt fast nach einem nahtlosen Anschluss an Teil eins, richtig? Genau, denn wir sehen auch die Rückkehr von Sylens und wir sind gespannt, wie sich diese Geschichte in diesem nächsten Kapitel für Aloy entwickelt.

Der Trailer endet mit ein paar schnellen Szenen, die fast alles andere auf den Kopf stellen: eine goldene, gottähnliche Projektion von GAIA und eine Begegnung mit einer mysteriösen Figur, die sich vollständig aus der geheimnisvollen Vergangenheit der Erde gebildet zu haben scheint – oder vielleicht von einem anderen Ort kommt. Nach einer Reihe von Verzögerungen wird Horizon Forbidden West am 18. Februar, also in knapp einem Monat, immer noch auf PS5 und PS4 erscheinen. Wird das der nächste große Pflichttitel?