Aktion zur Huawei Watch 3 Pro – kostenlose FreeBuds Pro für euch!

Wer rasch eine Huawei Watch 3 Pro kauft, bekommt FreeBuds Pro gratis dazu. Muss man mehr sagen? Lest hier mehr über die Aktion!

Über die Watch 3-Serie

Der verlässliche Begleiter am Handgelenk, der intelligente Assistent, der das Leben vereinfacht und zugleich ein zeitloses modisches Accessoire. Die Rede ist natürlich von der neuen Huawei Watch 3-Serie (wir berichteten). Sie verbindet die Vorzüge traditioneller Uhren mit den Vorteilen der modernen Smartwatch-Technologie. So ist die Flaggschiff-Smartwatch von Huawei nicht nur verlässlicher Gesundheitsmanager und Reisebegleiter, sondern bietet auch effiziente Unterstützung in allen Alltagssituationen. In unserem Testbericht zum Gerät konnten wir uns selbst ein Bild von der Unterstützung der Watch machen.

Die Huawei Watch 3-Serie kommt in mehreren Editionen, etwa mit schwarzem Fluorelastomerband, elegantem Leder-, oder auch einem klassischen Metallarmband und kann jederzeit durch die kreativen Huawei-Watch Faces und weitere bunte Uhrenbänder an den eigenen Stil oder besondere Anlässe angepasst werden. Übrigens könnt ihr sie auch für die neuesten Nuki-Schlösser verwenden. Sie ist in Österreich ab einem unverbindlichen Richtpreis von 369 Euro im Handel erhältlich. Im Aktionszeitraum bis zum 25. Juli gibt es die Huawei FreeBuds Pro High-End Kopfhörer (zu unserem Review geht es hier) im Wert von 179 Euro bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.

Aus unserem Testbericht

Ab 369 Euro (Active Edition) beziehungsweise 399 Euro (Classic) ist die Huawei Watch 3 Pro zu haben. Dafür bekommt ihr eines der besten Wearables, die es für Android- und Huawei-Smartphones gibt! Diese Uhr lässt sich sehr gut an euren Stil anpassen und macht bei der Alltagsnutzung keinen Fehler. Es ist klasse, dass der Akku selbst bei starker Nutzung mehrere Tage durchhält. Selbst in direktem Sonnenlicht kann man das starke Display jederzeit gut lesen, Huawei hat den Fokus auf die richtigen Punkte gelegt.

Bei der Software ist trotz der Einführung von HarmonyOS ein wenig Nachholbedarf vorhanden. Huawei arbeitet stets an neuen Updates und ist da sehr aktiv. Gut, dass es jetzt die AppGallery für die Uhr gibt, die Anzahl der Apps ist jedoch noch überschaubar. Doch im Grunde ist das ein großer Fortschritt – die Vorgänger konnten bislang nur mit den mitgelieferten Apps arbeiten. Für knapp 400 Euro bekommt ihr eine der am besten verarbeiteten Smartwatches, die es derzeit auf dem Markt gibt und ihren Preis wert ist!