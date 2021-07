Nuki macht Huawei-Smartwatches zum Haustürschlüssel

Wer ein Nuki Smart Lock zu Hause hat, kann ab sofort auch Huawei-Smartwatches verwenden. Dies gab der Hersteller bekannt – lest hier mehr!

Über die Nuki-App

Die neue Nuki-App macht Huawei-Smartwatches mit HarmonyOS zum Haustürschlüssel. So lassen sich bis zu drei Nuki-Produkte direkt vom Handgelenk aus per Bluetooth steuern. Wer die eigene Haustür mit einem Nuki Smart Lock (zu unserem Review) ausgestattet hat, nimmt schon lange keinen Schlüssel mehr mit. Mit einer Huawei-Smartwatch wie etwa der Huawei Watch 3 Pro am Handgelenk kann sogar das Telefon zuhause bleiben! Ab sofort öffnet die Nuki-App für Huawei-Geräte mit HarmonyOS die Tür. Diese Funktion ist natürlich für alle interessant, die sich die Mitnahme des Smartphones sparen wollen.

„Durch diesen Schritt ist die Nuki App nun mit den am meisten verbreiteten Smartwatches kompatibel“, erklärt Martin Pansy, Gründer und Geschäftsführer Nuki Home Solution. „Egal ob Apple Watch, Garmin, Android Wear, Samsung Galaxy Watch oder nun auch Huawei Watch – ab sofort hast du deine Nuki-App immer an deinem Handgelenk und den Status deiner Tür griffbereit.” Die Nuki-App ist ab sofort für alle kompatiblen Huawei-Smartwatches mit HarmonyOS kostenlos erhältlich. Vor der Einrichtung, muss die Uhr über die Huawei Health App mit dem Telefon gekoppelt sein, die iOS-Version der Health App wird nicht unterstützt. Zur offiziellen Nuki-Webseite geht es gleich hier entlang!