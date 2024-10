Gamewarez enthüllt Gamerpad Hurricane

Gamewarez, eine führende Marke im Bereich innovatives Gaming-Zubehör mit Fokus auf Komfort, präsentiert stolz sein neuestes Produkt: das Gamerpad Hurricane, gefertigt aus hochwertigem Kunstleder. Mit der Erweiterung des Produktsortiments der Gamerpads widmet sich Gamewarez seiner einzigartigen #relaxedgaming-Philosophie und kombiniert ansprechendes Design mit unvergleichlichem Spielkomfort, um Gamern eine neue Dimension des entspannenden Spielens zu ermöglichen.

Ergonomisches Design für ein unvergleichliches Spielerlebnis

„Das Spielerlebnis wird maßgeblich durch den Komfort beeinflusst“, erklärt Marco Plitsch, Geschäftsführer und Inhaber der Marke Gamewarez. „Das Gamerpad Hurricane wurde speziell entwickelt, um sich optimal an die individuelle Körperhaltung des Spielers anzupassen. Es bietet unverzichtbare Unterstützung für Arme, Schultern und Rücken. Durch die Förderung einer gesunden Sitzposition reduziert das Gamerpad das Risiko von Beschwerden wie der ‚Gamer-Lean‘ bei langen Spielesitzungen und trägt somit entscheidend zum Wohlbefinden der Spieler bei.“

Der ideale Begleiter für Gaming-Marathons

Das Gamerpad Hurricane verbindet Komfort mit Funktionalität, ohne Kompromisse einzugehen. Ausgestattet mit praktischen Seitentaschen, bietet es ausreichend Platz für alle wichtigen Gaming-Utensilien und ist damit die perfekte Ergänzung für jede Gaming-Session. Das strapazierfähige Kunstleder ist sowohl wasser- als auch schmutzabweisend, sodass es auch den intensivsten Gaming-Abenden standhält. Die stilvolle Kreuzsteppung bringt zudem einen Hauch von Gran Turismo Flair ins Gaming-Zimmer. Dank der besonderen Füllung mit hochwertigen EPS-Perlen passt sich das Gamerpad präzise dem Körper des Nutzers an und bleibt erstaunlich leicht. Der praktische Reißverschluss an der Unterseite sorgt dafür, dass Sie die Füllung jederzeit mühelos nachgefüllt werden kann, was für kontinuierlichen Komfort und unvergessliche Spielerlebnisse ermöglicht.

Exklusive Vorverkaufsaktion –Jetzt einen kostenlosen Snagger sichern!

Die neue Komfort-Revolution, das Gamerpad Hurricane, wird zu einer UVP von 89,90 € angeboten und kann ab sofort im Gamewarez-Onlineshop bestellt werden. Die ersten 100 Bestellungen erhalten zudem einen originalen Snagger, der das Snacken während des Spielens zu einem sauberen Vergnügen macht – völlig gratis und im Wert von 18,90 €.