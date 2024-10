Carrera RC Nerf Blasting Car vereint Fahrspaß und Projektil-Action

Mit dem neuen Carrera RC Nerf Blasting Car treffen zwei Kultmarken aufeinander und vereinen das Beste aus beiden Welten!

Über Carreras RC Nerf Blasting Car

Hier erwarten uns Fahrspaß mit ferngesteuerten Fahrzeugen und packende Nerf-Action. Ob Wettrennen oder Zielwettbewerbe – hier sind spannende Duelle mit Freunden und Familie garantiert. Kleine und große Action-Fans ab sechs Jahren erleben mit dem Carrera RC Nerf Blasting Car doppelten Nervenkitzel. Das beiliegende Magazin mit zehn originalen Nerf-Darts kann flexibel am Controller oder direkt am Fahrzeug montiert werden – für vielseitigen Blaster-Spaß und immer neue Herausforderungen. Die Fans erleben so nicht nur jede Menge Fahrspaß, sondern bauen durch die Kombination aus Controller und Magazin ihren eigenen Nerf-Blaster.

Das Set enthält außerdem eine Zielscheibe, die zur perfekten Testfläche für präzises Zielen wird, während das Fahrzeug rasant durchs Kinderzimmer saust. Hier sind schnelle Reflexe gefragt: Wer trifft das bewegliche Ziel zuerst? Dank der voll beweglichen Räder lässt sich das Carrera RC Nerf Blasting Car in alle Richtungen steuern und erreicht bis zu 7 km/h. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – ob spannende Verfolgungsjagden, kreative Szenarien oder aufregende Schusswechsel: Dieses Fahrzeug bringt ultimativen Spielspaß für alle, die Action lieben. Weitere Informationen zu allen Autorennbahnen, Fahrzeugen, Booten, Helikoptern und Quadrocoptern findet ihr unter carrera-toys.com.