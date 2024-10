Aqara Smart Hub M2 – wie man sein zuhause smart macht

Der Aqara Hub M2 ist eine vielseitige Smart Home Zentrale, die über WiFi oder Ethernet verbunden werden kann und Zigbee-Geräte unterstützt. Er ermöglicht die einfache Steuerung verschiedener Geräte wie Steckdosen, Glühbirnen, Vorhänge oder Klimaanlagen und bietet zudem eine IR-Fernbedienungsfunktion für Infrarot-basierte Geräte. Trotz seiner Beschränkung auf Aqara-Produkte, integriert sich der Hub nahtlos mit Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT, was plattformübergreifende Flexibilität bietet. So lassen sich smarte Geräte im Haushalt effizient verwalten und automatisieren. Wie zum Beispiel den automatischen Tierfutterspender, den wir von Aqara schon testen konnten. Hier geht’s zu unserem Artikel dazu: Aqara C1 Pet Feeder

Design und Funktionen

Das geschlossene Gerätesystems des Hub M2 kann einschränkend wirken: Wenn Aqara das gesuchte Smart Home-Gerät nicht anbietet, kann man keine Alternativen verwenden. Andererseits sorgt diese Exklusivität dafür, dass alle Komponenten nahtlos funktionieren, was den Integrationsprozess in ein Aqara-basiertes System vereinfacht. Der Hub M2, der wie ein überdimensionierter Eishockey-Puck aussieht, erinnert an klassische Smart Home Hubs, allerdings ohne deren charakteristische Lichteffekte.

Zusätzlich verfügt der Hub M2 über einen eingebauten Lautsprecher, der als Wecker, Türklingel-Erweiterung, Lautsprecher für das Sicherheitssystem und mehr dienen kann, je nach den zusätzlichen Geräten, die im System integriert sind. Er wird über einen Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt.

Setup und Koppeln von Geräten

Um den Hub einzurichten, schaltet man ihn ein, fügt ein Gerät über die Aqara Home App hinzu und wählt den Hub M2 aus der Liste aus. Aqaras eigene Pairing-Technologie übernimmt den Rest und verbindet den Hub mit dem Heimnetzwerk. Dies ist via 2,4GHz-WLAN-Band vom Router oder per Ethernet-Verbindung über den RJ-45-Port des Hubs möglich. Auf der Rückseite des Hubs befindet sich auch ein USB-A-Anschluss.

Der Hub M2 kann bis zu 128 Zigbee-Geräte von Aqara verwalten, was für die meisten Haushalte mehr als ausreichend ist. Während einige Aqara-Produkte auch mit Samsung SmartThings Hubs funktionieren, werden Zigbee-Geräte von Drittanbietern nicht vom Aqara-Hub unterstützt. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für Infrarot-Geräte, und diese zählen auch nicht zur 128-Geräte-Grenze.

Die Aqara Home App ermöglicht es, Geräte Räumen zuzuweisen, wobei der Hauptfokus auf „Boards“ liegt. Dadurch kann man Geräte aus verschiedenen Räumen auf einer Seite zusammenführen.

Die grundlegende Verwaltung von Geräten ist möglich, wie das Einrichten von Countdown-Timern oder das Anzeigen des Echtzeit-Energieverbrauchs, aber für komplexere Aktionen wird man das Automatisierungs-Engine von Aqara nutzen wollen. Eine Wenn-Dann Programmierung im System ermöglicht es, Geräte miteinander zu verknüpfen, Zeitpläne zu erstellen und Routinen einzurichten – etwa das Einschalten einer Glühbirne, wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt.

