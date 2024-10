Qualcomm bringt 2024 den Snapdragon 8 Elite-Chip für Android-Geräte

Ein weiteres Jahr, ein weiterer Flaggschiff-Mobilchip von Qualcomm. Wird der neue Snapdragon 8 Elite-Chip Platzhirsch Apple gefährlich?

Snapdragon 8 Elite, der Game Changer

Berichten zufolge soll mit dem Snapdragon 8 Elite eine neue Seite aufgeschlagen werden. Denn das neueste Angebot des Unternehmens ist ein Hochleistungschip, der in Premium-Smartphones zum Einsatz kommen wird. Zum einen verwendet er die Oryon-CPU, die letztes Jahr in X Elite-Chips für Laptops debütierte. Der Prozessor verwendet auch einen neuen 3nm-Fertigungsprozess anstelle des 4nm-Nodes vom letzten Jahr. Das hilft dem Snapdragon 8 Elite, eine um 45 Prozent schnellere Single- und Multi-Core-Leistung zu liefern und dabei 27 Prozent weniger Strom als der Snapdragon 8 Gen 3 zu verbrauchen. Während wir noch auf weitere Details zum Snapdragon 8 Elite warten, können wir noch viel aus dieser einzigen durchgesickerten Folie lernen.

Wie erwartet steigert das Unternehmen seine generativen KI-Fähigkeiten mit einer 45 Prozent schnelleren NPU (Neural Processing Unit) als zuvor, und die Gaming-Leistung wird ebenfalls um 40 Prozent gesteigert. Laut Videocardz wird der 8 Elite-Chip eine maximale Geschwindigkeit von 4,32 GHz über zwei Kerne erreichen und in sechs kleineren Kernen bis zu 3,53 GHz erreichen. Laut Smartprix und Onleaks zeigen frühe Benchmarks des Snapdragon 8 Elite, dass er in Antutu 3.025.991 erreicht hat, verglichen mit dem Best of the Snapdragon 8 Gen 3 von rund 2,1 Millionen. Die pure Leistung passt also, doch die Frage bleibt: Kann der neue Chip am Erfolg von Apples M-Chips oder den A17-Prozessoren rütteln? Denn obgleich die Leistung hoch ist, ist es wohl auch bei Abwärme und Verbrauch so….