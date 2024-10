Smarte Weihnachtsbeleuchtung mit Twinkly gesucht? Chevy Chase approves!

Twinkly erweitert seinen Katalog an smarten Beleuchtungssystemen ab heute um das Weihnachtsportfolio 2024 mit neuen Produkten.

Mehr zu Twinkly Christmas 2024

Dazu gehören etwa die Reindeers, Tree Toppers, Net Lights, Permanent Outdoor Lights und Strings 750. Twinkly ist bekannt für kreative Innen- und Außenbeleuchtungslösungen, die eine festliche Atmosphäre schaffen. Von synchronisierten Lichterspielen bis hin zu stimmungsvollen Effekten bietet Twinkly eine besondere Art der Weihnachtsdekoration. Twinkly gibt außerdem bekannt, dass Schauspieler Chevy Chase der Weihnachtsbotschafter 2024 ist. Im neuen Werbespot (den ihr online hier finden könnt) zeigt er seine Twinkly-Weihnachtsdekoration und verdeutlicht auf humorvolle Weise, dass Twinkly nicht nur für festliche Stimmung sorgt, sondern auch Kund*innen dabei unterstützt, jegliche Dekorationsideen zu verwirklichen.

Neben den Produkten ist auch die darin verbaute, leistungsstarke Technologie ein Highlight im Twinkly-Portfolio. Mit einer erweiterten Auswahl an synchronisierten Innen- und Außenlichtern – darunter neue Reindeers, Tree Toppers, Net Lights, Permanent Outdoor Lights und den bisher längsten Lichterketten des Herstellers, den Strings 750 – ermöglicht Twinkly den Kunden und Kundinnen, jeden Raum in eine Lichtshow zu verwandeln. Alle Lichter können dabei über die Twinkly-App gesteuert werden, die nun über eine einfachere Benutzeroberfläche und verbesserte Mapping-Tools verfügt. Die Mapping-Technologie ermöglicht es allen, jede einzelne LED genauestens via Smartphone-Kamera zu kartieren und so über die Galerie von Twinkly-Effekten per App komplexe, synchronisierte Displays zu gestalten.

Da fallt ihr richtig auf!

Egal, ob die Dekoration eines Weihnachtsbaumes, die Beleuchtung eines Daches, oder die Konstruktion eines winterlichen Gartens – Twinkly bietet vielfältige Anpassungsoptionen. Mit der Kompatibilität zu Amazon Alexa und Google Assistant wird die Steuerung per Sprachbefehl außerdem noch einfacher. Die Technologie von Twinkly beschränkt sich aber nicht nur auf visuelle Displays. Mit der Integration des Twinkly Music Dongle können alle ihre Lichter jetzt mit Musik synchronisieren und so noch immersivere Erlebnisse schaffen. Der Twinkly Music Dongle kann in der Nähe einer Musikquelle positioniert und über USB angeschlossen werden. Über die Twinkly App kann dann auf die Lichtsysteme zugegriffen werden, egal ob drinnen oder draußen.

„Das Portfolio in diesem Jahr ist unser bisher größtes Highlight“, sagt Andrea Tellatin, Mitbegründer und Vorsitzender von Twinkly. „Mit einer Reihe neuer Produkte und den erweiterten Funktionen der App geben wir unseren Kund*innen die Möglichkeit, magische Feiertagsdekorationen wie nie zuvor zu kreieren. Wir sind auch begeistert von der Resonanz auf die Vorbestellungen und können es kaum erwarten zu sehen, wie unsere Community Twinkly in diesem Weihnachten zum Leben erweckt.“ Das gesamte Portfolio 2024 von Twinkly und die verbesserte Twinkly-App sind ab sofort weltweit verfügbar. Der Werbespot mit Chevy Chase sowie das Weihnachtsportfolio 2024 sind unter diesem Link zu finden. Was haltet ihr von diesen Produkten?