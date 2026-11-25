CD Projekt Red hat bekannt gegeben, dass es eine Marketingvereinbarung mit Sony für The Witcher 4 abgeschlossen hat. Was heißt das?

Grandioses The Witcher 4

Dies kommt, nachdem Rockstar eine Vereinbarung mit Sony über das Marketing von Grand Theft Auto 6 abgeschlossen hat. Dies ermöglichte es Sony zu behaupten, dass PlayStation 5 die „beste“ Möglichkeit war, GTA 6 zu spielen, mit exklusiven Hardwarefunktionen, die durch die PS5-Veröffentlichung und dessen DualSense-Controller verfügbar sind. CDPR enthüllte seine eigene Sony-Partnerschaft im Rahmen seines jüngsten Ergebnisberichts in einer Rede mit Investoren. „Erst heute haben wir neue Partnerschaftsvereinbarungen mit Sony Interactive Entertainment unterzeichnet, die die Präsenz unserer Spiele auf PlayStation und in PlayStation Plus-Abonnements sowie unsere Zusammenarbeit während der bevorstehenden Witcher 4-Marketingkampagne abdecken“, sagt Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer bei CDPR. „Diese Zusammenarbeit wird unsere Geschäfts- und Finanzaussichten in diesem und zukünftigen Jahr unterstützen.“ Rockstars eigene Partnerschaft mit Sony hat dazu geführt, dass GTA 6 den PS Store übernimmt und sogar das PS-App-Symbol auf Mobilgeräten ersetzt. Vor der Veröffentlichung wurde uns gesagt, dass PS5 die beste Plattform für GTA 6 sein würde, und es wurde ein Trailer mit Funktionen gezeigt, die nur auf der Plattform verfügbar sein würden, hauptsächlich in Bezug auf den DualSense-Controller der PS5.

CD Projekt Red behauptet zudem, dass der Sprung von The Witcher 3 zu The Witcher 4 dem von GTA 5 zu GTA 6 ähneln wird. Dies stammt aus dem letzten Treffen von CDPR mit Investoren, da den Firmenchefs viele Fragen zu Rockstars Fortsetzung gestellt wurden, die offiziell die größte Unterhaltungsvorstellung aller Zeiten ist. Ein Investor fragte nach dem erfolgreichen Start von The Witcher 4 im Vergleich zu GTA 6. Während CDPR darauf bedacht war, dass es sich um unterschiedliche Spiele handelt, argumentierten die Führungskräfte, dass es einige Vergleiche gibt. „Zunächst einmal geht es um uns, nicht um Rockstar, aber ich verstehe den Zusammenhang hier“, sagte CDPR-Joint-CEO Michał Nowakowski. „Ich werde keine eingehende, ausgewachsene Rezension von GTA 5 im Vergleich zu GTA 6 abgeben, aber natürlich haben wir uns das Spiel angesehen, wir haben die Unterschiede gesehen. Wir glauben, dass es einen vergleichbaren Sprung zwischen The Witcher 3 und The Witcher 4 geben wird. Es ist 11 Jahre her. Wir arbeiten an The Witcher 4, um es in Bezug auf so ziemlich jede mögliche Facette des Spiels deutlich besser aussehen und verbessern zu lassen. Also, ja, wir alle können durchaus davon ausgehen, dass wir einen viel größeren Sprung zwischen The Witcher 3 und The Witcher 4 sehen werden.“ So zeigt es auch beispielsweise die Tech-Demo!