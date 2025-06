The Witcher 4 Tech-Demo zeigt Ciri in einer neuen Welt

Nachdem CD Projekt Red The Witcher 4 im Dezember bei den Game Awards erstmals offiziell enthüllt hatte, erreichen uns nun überraschend früh neue Details zum Spiel. Die polnischen Entwickler präsentierten auf dem „State of Unreal 2025“-Event einen ersten, beeindruckenden Einblick in The Witcher IV. Die technische Präsentation zeigt eine Art von Witcher 4 Gameplay und beginnt direkt mit einer nahtlosen Übergangsszene von Filmsequenz zu aktiver Steuerung und offenbart sofort den grafischen Sprung, den die Unreal Engine 5.6 ermöglicht.

Das neue Königreich von The Witcher 4

Diesmal erkunden wir das bislang unerforschte Königreich Kovir. Es liegt im hohen Norden der Witcher-Welt. Ciri ist dort einem gefährlichen Mantikor auf der Spur, welcher eine Kutsche voller wertvoller Schätze überfallen hat. Die Tech-Demo zeigt unter anderem die lebendige Hafenstadt Valdrest, erstaunliche Bergpfade und dichte Wälder. All das wird durch realistische Vegetation, volumetrisches Licht und dynamische Menschenmengen untermalt. Besonders auffällig ist die lebensechte Animation von Ciri und ihrem Pferd Kelpie. Letzteres wurde mit feinster Bewegungsphysik ausgestattet. Am Ende gibt es noch einen fernen Blick auf Lan Exeter, eine gewaltige Stadt der Region Poviss im Reich von Kovir.

Obwohl es sich nur um eine Demo handelt, lief das gezeigte Material bereits auf einer PlayStation 5 – in 4K bei 60 FPS mit Raytracing. Die Präsentation übertrifft die Erwartungen an Next-Gen-Gaming deutlich und zeigt was CDPR mit Witcher 4 erreichen will.

The Witcher IV bildet den Auftakt einer neuen Trilogie. Es verspricht schon jetzt, ein technisch wie erzählerisch hochambitioniertes Rollenspiel zu werden. Dennoch müssen sich Fans noch etwas gedulden. Mit einer Veröffentlichung ist voraussichtlich erst 2027 oder 2028 zu rechnen. GTA 6 und The Witcher IV lassen die Zukunft sehr vielversprechend aussehen – endlich erwarten uns wahre Next-Gen-Erfahrungen!