Lords of the Fallen 2 wurde auf April 2027 verschoben
Lords of the Fallen 2 wird jetzt im April 2027 veröffentlicht, und wir werden im Dezember erfahren, wann genau es sein wird.
Warten auf Lords of the Fallen 2
Die Nachricht kam über einen kurzen Beitrag auf X von CI Games Gründer und CEO Marek Tyminski. „Lords of the Fallen II: April 2027“, schrieb er. „Genaues Datum im Dezember.“ Das bedeutet, dass die Soulslike-Fortsetzung wieder verschoben wurde. Im Juni drängte CI Games Lords of the Fallen 2 in ein Veröffentlichungsfenster für das erste Quartal 2027 und sagte, dass die zusätzliche Zeit es dem Team erlauben würde, das Spiel zu verfeinern und es von „einer hart umkämpften Ferienzeit“ fernzuhalten. Das war an sich schon eine Verzögerung, denn als CI Games und Epic den PC-Exklusivitätsvertrag des Spiels im Mai beendeten, zielte es immer noch auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 ab.
Lords of the Fallen 2 kommt für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam und den Epic Games Store. Nach seiner Ankündigung im Jahr 2025 und einem Blick auf das Gameplay während der diesjährigen Game Awards bewegte sich das Spiel stetig auf eine nicht näher bezeichnete Markteinführung im Jahr 2026 zu. Auf dem PC war geplant, dass es exklusiv im Epic Games Store erhältlich ist, aber das ist nicht mehr der Fall, nachdem CI Games – Entwickler und alleiniger Eigentümer des IP – jetzt frei von der mehrjährigen Exklusivitätsvereinbarung mit Epic Games ist. Die Fortsetzung stand auch im Mittelpunkt hitziger Gespräche nach den Kommentaren von CI Games-Gründer und CEO Marek Tyminski zu „politischer Korrektheit“ und „echten Spieler-Feedback“. Das Studio hat kürzlich auch die Augenbrauen hochgezogen, indem es beispielsweise mehrere anzügliche Rüstungssets für weibliche Charaktere im Vergleich zu seinem vorherigen Projekt ankündigte.