Lords of the Fallen 2 wird jetzt im April 2027 veröffentlicht, und wir werden im Dezember erfahren, wann genau es sein wird.

Warten auf Lords of the Fallen 2

Die Nachricht kam über einen kurzen Beitrag auf X von CI Games Gründer und CEO Marek Tyminski. „Lords of the Fallen II: April 2027“, schrieb er. „Genaues Datum im Dezember.“ Das bedeutet, dass die Soulslike-Fortsetzung wieder verschoben wurde. Im Juni drängte CI Games Lords of the Fallen 2 in ein Veröffentlichungsfenster für das erste Quartal 2027 und sagte, dass die zusätzliche Zeit es dem Team erlauben würde, das Spiel zu verfeinern und es von „einer hart umkämpften Ferienzeit“ fernzuhalten. Das war an sich schon eine Verzögerung, denn als CI Games und Epic den PC-Exklusivitätsvertrag des Spiels im Mai beendeten, zielte es immer noch auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 ab.