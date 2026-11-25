Die Nintendo GameCube Classics-App auf der Switch 2 enthält jetzt das Spiel Wave Race: Blue Storm. Es trat am 24. November 2026 in die Expansion Pack-Aufstellung ein.

Über Wave Race: Blue Storm

Jeder mit dem System und der Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft erhält Zugang zum Titel. Wie bei allen Wave Race-Spielen erwartet uns hier ein Jetski-Rennspiel. Zusätzlich zum Hauptmeisterschaftsmodus, der in mehreren Schwierigkeitsstufen verfügbar ist, gibt es einige andere verfügbar. Mit Free Roam können wir Kurse erkunden, die wir bereits freigeschaltet haben, der Stunt-Modus beauftragt uns mit Stunts über eine Runde, und bei Time Attack geht es darum, unsere besten Zeiten zu erreichen und zu versuchen, Geisterdaten zu schlagen. Multiplayer ist ebenfalls verfügbar.

Unten ist der vollständige Trailer, der zeigt, wie Wave Race: Blue Storm aussieht, wenn wir das GameCube Nintendo Classics-Spiel auf einem Switch 2-System spielen. Es ist schon eine Weile her, dass wir ein neues GameCube-Spiel für die Switch 2 gesehen haben. Der letzte war Star Fox Adventures. Es erschien im September 2026. Das geschah, nachdem das Remake-Spiel im Juni 2026 auf dem System veröffentlicht wurde. Wir haben auch Super Mario Sunshine in der App im August 2026 erhalten. Wave Race: Blue Storm ist auf dem GameCube und Teil der Switch 2 Nintendo Switch Online Classics-Reihe.