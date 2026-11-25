Diese Veränderung ist mehr als eine kosmetische Spielerei, denn sie eröffnet tatsächlich eine neue Art, die Welt zu erleben. Statt nur am Ufer zu stehen, schwimmt ihr durch Korallenriffe, sammelt Unterwasserressourcen, fischt direkt aus Strömungen und gestaltet eure eigenen Unterwasserbereiche. Schon alleine dafür ist die Erweiterung ihr Geld wert! Besonders gelungen ist die Meermenschen-Verwandlung deshalb, weil sie das Vertraute erfrischend verändert. Die mehr als 50 Anpassungsoptionen für Flossen, Schwänze, Ohren und weitere Details sorgen dafür, dass sich die neue Gestalt wie ein weiterer Ausdruck eures Avatars anfühlt. Ob mystische Meeresprinzessin, farbenfrohe Lagune oder düsterer Tiefsee-Bewohner: Die Auswahl ist großzügig, und die Unterwasserbewegung fühlt sich überraschend natürlich an. Die drei neuen Biome mit ihrem ganz eigenen Charakter tragen ebenfalls viel zur Atmosphäre bei. Dazu kommen Unterwasserbereiche, die sich ebenso dekorieren lassen wie die bekannten Grundstücke im Tal.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea schickt euch dieses Mal nicht bloß in ein neues Tal, sondern unter das Meer. Als magische Meermenschen erkundet ihr drei neue Insel-Biome, taucht in verzauberte Unterwasserwelten, segelt mit einem eigenen Piratenschiff und begegnet Figuren aus Fluch der Karibik, Hercules, Peter Pan, Atlantis und Findet Nemo. Gameloft hat mit The Keepsake Sea eine Erweiterung erschaffen, die sich inhaltlich deutlich größer anfühlt als ein bloßer Dekorations-DLC. Die Geschichte beginnt mit einer geheimnisvollen Statue vor der Küste, die von einem verschollenen alten Freund erzählt. Um ihn zu retten, verlässt ihr das Dreamlight Valley, verwandelt euch in einen Meermenschen und begibt euch in das Meer der Erinnerungen. Dort warten Schätze einer längst vergessenen Zeit, vier Wächter und jede Menge Hinweise auf die Ursprünge des Vergessens. Der Einstieg gelingt unkompliziert: Nach dem Kauf erscheint die neue Questlinie im Spiel, und schon bald dürft ihr euch in eure Meermenschen-Gestalt verwandeln.

Neue Figuren, neues Erlebnis

The Keepsake Sea setzt stark auf seine Figuren. Milo Thatch aus Atlantis: Das verlorene Reich, Captain Jack Sparrow, Megara, Wendy und Käpt’n Hook schließen sich als neue Dorfbewohner an, während Dorie aus Findet Nemo als erster Abenteuer-Begleiter mitreist. Das ist eine bemerkenswert bunte Mischung aus verschiedenen Disney-Ären und Filmwelten, die im Valley erstaunlich gut funktioniert. Die Quests geben den Charakteren Raum, ohne die Geschichte unnötig zu überladen. Milo hilft als Kartograf und Linguist bei der Orientierung, Jack Sparrow bringt natürlich Piratenflair mit, Megara verlangt nach Vertrauen, und Wendy wie Käpt’n Hook sorgen für eine kleine Peter Pan-Rivalität.

Dorie wiederum ist als Begleiterin sympathisch umgesetzt und hilft beim Aufspüren versteckter Objekte. Das ergibt ein lebendiges Ensemble, das die Erweiterung deutlich persönlicher macht. Auch die Deluxe Edition erweitert dieses Angebot sinnvoll, auch wenn sie nicht zwingend notwendig ist. Für 49,99 Euro erhält man neben insgesamt 10.000 Mondsteinen den exklusiven Hausstil Villa der Meermenschen, vergoldete Muschel-Oberteile sowie Fabius und Sebastian aus Arielle, die Meerjungfrau als zusätzliche Abenteuer-Begleiter. Wer das Basisspiel noch nicht besitzt, kann alternativ zur The Keepsake Sea Edition für 59,99 Euro greifen, die Basisspiel, Erweiterung und 13.000 Mondsteine enthält.

Ein Schiff als neue Behausung

Das verzauberte Piratenschiff ist eines der schönsten neuen Features. Es dient nicht nur als Transportmittel zwischen den Inseln, sondern wird im Verlauf der Geschichte freigeschaltet und lässt sich ausgiebig personalisieren. Ihr könnt die Segel, die Flagge und die private Kapitänskabine gestalten, bis zu vier Dorfbewohner an Bord nehmen und mit dem Schiffskran Gegenstände aus der Tiefe bergen. Das Schiff verleiht der Erweiterung ein kleines Abenteuergefühl, das im Basisspiel so noch nicht vorhanden war. Man ist nicht mehr nur Bewohner:in eines Tals, sondern Captain einer kleinen Crew, die über offene Gewässer fährt, Wracks untersucht und Schätze ans Licht bringt!

Gleichzeitig bleibt alles im gewohnten, entspannten Tempo: Es gibt keine dringenden Kämpfe, keine komplizierten Navigationssystemen und keinen Zeitdruck beim Segeln. Die Kombination aus Schiff, Inseln und Unterwasserbereichen macht The Keepsake Sea dadurch räumlich spannender als viele frühere Inhalte. Ihr wechselt zwischen Küstenpfaden, Piratenbuchten, Süßigkeitenlandschaften und Korallenstädten, ohne dass sich die Erweiterung wie eine bloße Aneinanderreihung neuer Grundstücke anfühlt. Selbst in bestehenden Biomen dürft ihr herumtauchen und schwimmen, ein echter Fortschritt für ein Spiel, dessen Stärke ohnehin in Atmosphäre, Erkundung und Gestaltung liegt.

Über die Geschichte

Erzählerisch geht Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea einen klugen Weg: Statt eine völlig neue Handlung zu erfinden, vertieft sie die Mythologie des Vergessens, die bereits im Basisspiel angelegt wurde. Die Reise ins Meer der Erinnerungen liefert neue Hinweise auf die Ursprünge des Tals und verbindet die Unterwasserwelt mit der größeren Geschichte des Spiels. Das funktioniert gut, weil die Erweiterung nichts großartig Neues versucht. Die Story bleibt warm, freundlich und im typischen Dreamlight Valley-Ton, bekommt aber durch die verlorene Küste und die vier Wächter einen Hauch von Mysterium.

Der Handlungsbogen ist insgesamt eine solide Fortsetzung des Plots, der die alte Geschichte ernst nimmt, ohne zu einem großen dramatischen Höhepunkt zu werden. Wer eine epische, emotionale Erzählung erwartet, wird also nicht ganz das finden, was etwa ein Story-lastiges Abenteuerspiel bieten würde. Für Fans des gewohnten Formats ist das aber kein Nachteil, sondern Teil des Charmes. Die Quests geben genug Anlass zum Weiterspielen, die neuen Figuren sorgen für Abwechslung, und die Unterwasserwelt verleiht der Handlung ein passend geheimnisvolles Flair.

So viele Inhalte!

Inhaltlich ist Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea ordentlich gefüllt. Neben den drei Biomen, fünf neuen Dorfbewohnern, Dorie als Begleiterin und dem Schiff bekommen wir neue Quests, Sammelobjekte, Rezepte, Möbel, Kleidung und Dekorationsmöglichkeiten. Es gibt auch 36 neue Rezepte, die von einfachen Gerichten bis zu aufwendigen Fünf-Sterne-Mahlzeiten reichen. Die Erweiterung lebt dabei weiterhin von den bekannten Routinen: Ressourcen sammeln, Freundschaften pflegen, Aufgaben erledigen, dekorieren, kochen und den nächsten Fortschritt planen.

Das ist kein Bruch mit dem Basisspiel, sondern eher eine konsequente Erweiterung desselben Spielspaßes. Wenn ihr das Valley liebt, werdet ihr hier genau das finden, was ihr erwartet, nur eben mit deutlich mehr Wasser. Gleichzeitig sollte man keine revolutionären neuen Systeme erwarten. Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea verändert die Grundmechanik nicht radikal, sondern ergänzt sie um Unterwassererkundung, Schiffsfahrten und neue Gestaltungsmöglichkeiten. Insgesamt dürft ihr euch auf vieles freuen, was schon immer Spaß gemacht hat.

Ab und an ein Hoppala

Leider ist der Launch nicht ganz so glatt, wie man es sich gewünscht hätte. Im Internet liest man von wiederholten Abstürzen, eingefrorenen Passagen, hängenden Eingaben und unzuverlässigen Speicherständen, bei denen Möbel- oder Hausveränderungen nicht korrekt gespeichert wurden. Gerade in einem Spiel, dessen Herzstück das Dekorieren ist, wiegen solche Probleme besonders schwer. Auch Gameloft selbst weist im Launch-Update auf einen bekannten Fehler hin, der die Nintendo Switch betrifft: In den Honeyglow Woods war das Fischen zeitweise nicht möglich.

Das ist zwar nur ein konkretes Beispiel, zeigt aber, dass die technische Stabilität zum Start noch verbesserungswürdig war. Die gute Nachricht: Die Inhalte selbst sind stark, und viele der Probleme lassen sich wie bereits bekannt mit Updates lösen. Wer besonders Wert auf stabile Speicherstände und eine reibungslose Dekorations-Erfahrung legt, sollte die Erweiterung dennoch mit etwas Vorsicht starten und die ersten Updates abwarten. Die technische Seite ist derzeit der deutlichste Schwachpunkt eines ansonsten stimmigen Pakets, da muss wohl wieder mal ein Performance-Patch her.

Ist Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea sein Geld wert?

Mit 29,99 Euro für die Standardversion ist Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea kein Schnäppchen, aber auch kein Ausreißer im Vergleich zu früheren Erweiterungen. Der Inhalt rechtfertigt den Preis vor allem dann, wenn ihr das Basisspiel bereits regelmäßig spielt und Freude an Sammeln, Dekorieren und Charakterquests habt. Die 5.000 Mondsteine sind dabei ein netter Bonus, ersetzen aber nicht die eigentliche Erweiterung. Die Deluxe Edition ist nur dann wirklich interessant, wenn euch Fabius und Sebastian als Begleiter wichtig sind, ihr die insgesamt 10.000 Monde brauchen könnt oder den exklusiven Hausstil haben wollt.

Für rein inhaltlich Interessierte reicht aber die Standardversion völlig aus, denn die Kerninhalte (Biome, Story, Meermenschen-Form, Schiff und neue Figuren) sind darin enthalten. Wer das Basisspiel noch nicht besitzt, sollte sich bewusst sein, dass die Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea Edition zwar bequem und umfassend ist, aber mit 59,99 Euro auch entsprechend teurer ausfällt. Für Neulinge ist der Einstieg dennoch lohnend, sofern sie ohnehin Freude an gemütlichen Life-Sims, Disney-Atmosphäre und langfristigem Sammelfortschritt haben. Wenn euch das Fischen zu zeitintensiv ist, solltet ihr hier zugreifen, das macht das Leben leichter!