Das Hexen-RPG Witchbrook hat nun offiziell den Gold-Status erreicht. Dem Release im Jänner steht also nun nichts mehr im Wege, nachdem es ursprünglich schon früher hätte erscheinen sollen.

Über Witchbrook

Während des Indie World Showcase im Oktober wurde bestätigt, dass das Hexen-Life-Sim und Social-RPG Witchbrook am 28. Januar 2027 auch auf Nintendo Switch-Plattformen kommen würde. In einem Update des Entwicklers in dieser Woche hat das Team nun den Fans versichert, dass es für dieses Datum gesperrt ist, da das Spiel auf allen Plattformen offiziell „gold“ geworden ist. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Witchbrook den Goldstatus erreicht hat. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle am 28. Januar mit uns auf die Reise geht!“

Auch dies bedeutet im Grunde, dass derzeit alles im Zeitplan ist und die Masterkopie einsatzbereit ist. Natürlich bedeutet „Gold“ im digitalen Zeitalter, dass Teams vor dem Start noch Zeit damit verbringen können, ihren Titel weiter zu polieren. In diesem speziellen Fall erhält Witchbrook eine eShop-Veröffentlichung (mit einer physischen Version), und wir können wahrscheinlich auch einige Patches und Updates erwarten. Es wurde kürzlich bestätigt, dass Witchbrook bei der Veröffentlichung auch Crossplay zwischen Switch 1 und 2 unterstützen wird.