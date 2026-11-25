CD Projekt Red hat jetzt ganz offiziell ein Team von 199 Entwicklern, die an der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 arbeiten.

Mehr über Cyberpunk 2

Die Fortsetzung, die derzeit als Cyberpunk 2 bekannt ist, hat im Laufe des Jahres 2026 mehr Ressourcen erhalten, auch wenn die meiste Aufmerksamkeit des Studios auf The Witcher 4 gerichtet ist. Das Studio gibt in seinen neuesten Finanzergebnissen weiter an, dass Cyberpunk 2 auf dem richtigen Weg ist und bis Ende 2027 rund 320 Entwickler haben sollte. Als Referenz: The Witcher 4 hat derzeit 513 Entwickler, die ihm angeschlossen sind, und bis Ende nächsten Jahres wird das Team ebenfalls aufgestockt, während sich das Game seinem geplanten Veröffentlichungsdatum von 2028 nähern. All dies stammt aus dem jüngsten Ergebnisbericht von CD Projekt Red, der eine Fragerunde mit Investoren beinhaltet. Hier bat ein Investor um ein Update zur Entwicklung von Cyberpunk 2. „Wir machen gute Fortschritte mit Cyberpunk 2„, sagte Karolina Gnaś, Vizepräsidentin für Strategie und Investor Relations von CDPR. „Wir sind zufrieden mit dem, wo wir stehen, aber es ist noch zu früh, um Ihnen ein bestimmtes Datum zu nennen und zu planen, wann wir in die volle Produktion übergehen werden.

„Wir planen, bis Ende dieses Jahres etwa 200 Entwickler zu haben, und was ich zuvor gesagt habe, dass wir bis Ende nächsten Jahres etwa 320 erreichen werden, ist immer noch gültig.“ Dies würde darauf hindeuten, dass Cyberpunk 2 intern auf Kurs ist, bevor es offiziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es ist auch erwähnenswert, dass die gesamte Studiogröße von CDPR leicht gewachsen ist, mit 1.051 Entwicklern, die jetzt für das Unternehmen arbeiten, verglichen mit 1.045 im Juli dieses Jahres. Der Wortlaut von Gnaś deutet darauf hin, dass es wohl ausgeschlossen scheint, dass Cyberpunk-Entwickler in Beschlag genommen werden, um The Witcher 4 in der Endphase endlich fertigzustellen. Aber wir können immer noch erwarten, dass der Witcher-Titel Vorrang hat, wenn wir uns seinem Veröffentlichungsfenster von 2028 nähern. Vor einem dieser Spiele erhalten wir jedoch eine weitere Erweiterung für The Witcher 3. Die Erweiterung, Songs of the Past, wird irgendwann im Jahr 2027 starten, nach dem Remaster von The Witcher 3 im Jahre 2026. In der Zwischenzeit hat Cyberpunk 2077 weiterhin Updates und neue Inhalte erhalten.