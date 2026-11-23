GTA 6 verwendet das gesamte DualSense-Aufgebot für eine Vielzahl von sensorischem Feedback, deswegen spielt es sich wohl auf der PS5 am besten, wie Rockstar sagt!

DualSense <3 GTA 6

Ihr spürt natürlich die Vibration und Änderungen in der Haptik, wenn ihr über Schotter fahrt oder gegen ein anderes Fahrzeug, das ist ja schon fast Standard. Aber die Art und Weise, wie das Spiel die Schultertasten L2 und R2 verwendet, ist besonders effektiv. Die widerstandsstarken Auslöser aktivieren sich, wenn man es erwarten würde, wie beim Schießen von Waffen, aber sie kommen auch in Aktivitäten ins Spiel, die sich so anfühlen, als wären sie um den Controller herum entworfen: Beim Schwingen von Hanteln zum Beispiel helfen euch die Auslöser beim Timing, wenn ihr loslassen und eine neue Wiederholung starten müsst. Es ist cooles Zeug, so wie sein zweistufiges Gaspedal für Fahrzeuge: Wenn ihr das Gaspedal (rechter Abzug) in einem Auto betätigt, gibt es einen harten Widerstandsstopp bei etwa 50 % bis 60 %. Bei dieser Geschwindigkeit bewegt sich euer Auto in einem Tempo, das etwas schneller als NPC-Autos, aber langsam genug ist, um mit dem Verkehrsfluss Schritt zu halten, eure Umgebung zu genießen oder leicht zu bremsen, bevor ihr jemanden überfahrt. Dieser natürliche Stopppunkt des R2-Triggers macht dies einfach und natürlich, ganz so, als ob Rockstar nicht nur einen immersiveren Spielstil zulässt, sondern ihn unterstützt. Es stellt sich heraus, dass Rockstars Co-Branding-Kampagne, die darauf besteht, dass sich Grand Theft Auto 6 „am besten auf PS“ spielt, allein schon wegen dem DualSense-Controllers nicht nur Marketing ist.