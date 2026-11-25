1.9.0-Update für Mario Kart World erhöht Anzahl der Strecken
Nintendo hat diese Woche ein neues Update für seinen Switch 2-exklusiven Titel Mario Kart World veröffentlicht. Es erhöht das Spiel auf Version 1.9.0.
Über Mario Kart World 1.9.0
Laut den offiziellen Patch-Hinweisen wurden die Feather- und Lucky Cat-Rallye zur Knockout Tour hinzugefügt, und mehrere Kurse wurden jetzt zu VS Race, Time Trials und Rennen im Online- und Wireless-Spiel hinzugefügt. Die Wiedergabefunktion wurde ebenfalls verbessert, und mehrere andere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Nintendo: „Ein kostenloses Update ist jetzt im Spiel Mario Kart World verfügbar, nur auf Nintendo Switch 2. Acht bekannte Kurse sind in Rennen, jeder mit brandneuen Wendungen! Außerdem können Sie zwei neue Routen in der Knockout Tour genießen und Wiederholungen vergangener Rennen und Schlachten mit der neu erweiterten Replay-Funktion ansehen.“
Hier ist der Überblick von der Support-Seite von Nintendo (maschinell übersetzt):
Allgemein
- Feather Rally und Lucky Cat Rally wurden zur Knockout Tour hinzugefügt.
- Sie können diese auswählen, wenn Sie eine der Rallyes in der Knockout Tour gespielt haben.
- Die folgenden Kurse wurden zu VS-Rennen, Zeitfahren und Rennen in Online-Spiel und Wireless-Spiel hinzugefügt.
- Kurse, die Sie von Airship Fortress auswählen können
- Luftschiff Festung 2
- Kurse, die Sie aus Desert Hills wählen können
- Wüstenhügel 2
- Kurse, die Sie aus Salty Salty Speedway wählen können
- Salziger Speedway 2
- Kurse, die Sie aus DK Pass auswählen können
- DK Pass 2
- Kurse, die Sie aus Koopa Troopa Beach wählen können
- Koopa Troopa Strand 2
- Kurse, die Sie aus Shy Guy Bazaar wählen können
- Schüchterner Kerl Basar 2
- Kurse, die Sie von Mario Bros. auswählen können. Schaltung
- Mario Bros. Schaltung 2
- Kurse, die Sie im Wario-Stadion wählen können
- Wario Stadion 2
- Kurse, die Sie von Airship Fortress auswählen können
- Replay wurde dem oberen Menü hinzugefügt.
- Wiederholungen von Rennen und Schlachten werden automatisch zur späteren Anzeige gespeichert.
- Wenn Sie die Speicherkapazität überschreiten, werden Wiederholungen von der ältesten zur neuesten gelöscht.
- Hinweise: Wenn Sie im Pausenmenü mitten im Rennen „Beenden“ oder „Rückkehr zum freien Roam“ auswählen, wird die Wiederholung dieses Rennens nicht gespeichert. Wiederholungen von Ver. 1.8.0 und früher werden nicht gespeichert.
- Konfetti fällt jetzt während der Ergebnispräsentation im Grand Prix und Knockout Tour.
- Sie können jetzt über P Switches fahren, um Missionen in Free Roam während Online Play, Wireless Play und LAN Play zu übernehmen.
- Hinweis: Sie können während 2p-Spielen oder Veranstaltungen keine Missionen übernehmen.
- In einigen Missionen wurden die Teilnehmer von COMs zu Autos auf der Straße geändert.
- Ein Gegenstandsplatz wird jetzt angezeigt, wenn man während eines Rennens, einer Knockout Tour oder eines Kampfes zuschaut.
- Hinweis: Es wird nur in der Kameraansicht der Spieler angezeigt.
- Sie können jetzt das Zuschauerthema während eines Rennens oder einer Knockout-Tour wechseln, auch nachdem der Rennfahrer, den Sie beobachtet haben, das Tor passiert hat.
- „HIT“ und „CRASH“ werden jetzt angezeigt, während Sie einen Kampf sehen.
- Hinweis: Diese werden nur in der Kameraansicht der Spieler angezeigt.
- Das Timing des Wechsels des Zuschauerthemas wurde angepasst, während der Top-Kandidat in einem Kampf zu sist.
- Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, bestimmte Gegenstände aus einer Gegenstandsbox während eines Rennens oder einer Knockout-Tour zu erwerben, wurde angepasst.
- Einige Artikelboxen auf der Wasseroberfläche sind jetzt leichter zu bekommen, während ein Fahrzeug im Wasser untergetaucht ist.
- Wenn das Objekt zur automatischen Verwendung eingestandt ist, verwenden Sie jetzt die ? Block- oder Münzschale-Gegenstände direkt nach dem Erwerb in Coin Runners.
- Es ist jetzt einfach, auf die Schiene in der Kurve zu kommen, direkt bevor man in die Luftschiff-Festung einsteigt.
- Sie können jetzt die Flussroute in den folgenden Rennen passieren, die in Richtung Cheep Cheep Falls führen:
- Rennen von DK Pass nach Cheep Cheep Falls
- Rennen von himmheln Hochsonnenbecher zu Cheep Cheep Falls
- Rennen von Salty Salty Speedway nach Cheep Cheep Falls
- Rennen von Starview Peak nach Cheep Cheep Falls
- Rennen von der Wario-Werft nach Cheep Cheep Falls
- Die Form der Kurve kurz vor dem Betreten der Mario-Strecke in den folgenden Rennen wurde geändert:
- Rennen von Moo Moo Meadows zum Mario Circuit
- Goldene Rallye in der Knockout-Tour
Probleme behoben
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler keine Sprungaktion ausführen konnte, wenn sich eine Säule vor ihm befand.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler an einem Ort ohne Hindernisse abstürzte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler aufgrund von Kameks Magie abstürzte, wenn ein Ptooie auftauchte, nachdem der Ptooie bereits verschwunden war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Spike-Ball, den Spike warf, in der Luft stehen stoppte, während er ein Auto fuhr, das auf der Straße fuhr.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einzelne Dash-Pilze anstelle von Triple-Dash-Pilzen während des Rennens mit Gegenstandsregeln auf nur Pilze eingestellt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler manchmal in einigen Bereichen von Big Donut nicht springen konnte.
- Während des Free Roam wurde ein Problem behoben, bei dem ein Schneemann wiederholt erschien, wenn der Spieler über das Pausenmenü Fotos mit der Kamera machte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen des Filters je nach HDR-Pegel im TV-Modus falsch aussah, wenn der Spieler während des Free Roam mit der Kamera über das Pausenmenü Fotos machte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Richtung der Kamera bei der Auswahl der Kamera über das Pausenmenü in Kursen wie Rainbow Road falsch war.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Bullet Bill langsamer wurde, wenn es während der Verknüpfung in SNES Ghost Valley 2 verwendet wurde.
- Ein Problem wurde behoben, durch das der Spieler nicht in der Lage war, auf einer Verknüpfungsroute vorzurücken, wenn er eine Kugelrechnung auf der Verknüpfung in SNES Ghost Valley 3 verwendete.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler nach dem Sprung auf dem Salty Salty Speedway und im Wario-Stadion einen Kurs verließ, wenn er eine Feder benutzte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Grüne Schale an einem Ort ohne Hindernisse um den DK-Pass manchmal unnatürlich krümmte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in und um Crown City weniger Autos als üblich auf der Straße fuhren.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Lakitu den Spieler nicht sofort abrufen wollte, wenn er im Rennen, das vom Boo Cinema nach Acorn Heights oder Dry Bones Burnout führt, in den Sumpf in Ghost Valley fiel.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler auf die erste Stufe der Treppe im Palast im Shy Guy Bazaar springen konnte.
- Mehrere andere Probleme wurden angesprochen, um das Spielerlebnis zu verbessern.