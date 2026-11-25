Nintendo hat diese Woche ein neues Update für seinen Switch 2-exklusiven Titel Mario Kart World veröffentlicht. Es erhöht das Spiel auf Version 1.9.0.

Über Mario Kart World 1.9.0

Laut den offiziellen Patch-Hinweisen wurden die Feather- und Lucky Cat-Rallye zur Knockout Tour hinzugefügt, und mehrere Kurse wurden jetzt zu VS Race, Time Trials und Rennen im Online- und Wireless-Spiel hinzugefügt. Die Wiedergabefunktion wurde ebenfalls verbessert, und mehrere andere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Nintendo: „Ein kostenloses Update ist jetzt im Spiel Mario Kart World verfügbar, nur auf Nintendo Switch 2. Acht bekannte Kurse sind in Rennen, jeder mit brandneuen Wendungen! Außerdem können Sie zwei neue Routen in der Knockout Tour genießen und Wiederholungen vergangener Rennen und Schlachten mit der neu erweiterten Replay-Funktion ansehen.“