Visions of Mana Preview (PS5): Ein kunterbuntes Action-RPG zum Mitfühlen

Im warmen Licht der Abendsonne warten alle gebannt auf ein Zeichen der Fee, denn alle im Dorf hoffen darauf, auserwählt zu werden. Endlich erscheint die Fee, schwebt auf seine Freundin zu und ernennt sie zur Feuergeweihten. Ganz Tiana freut sich für die zwei und betet für den Erfolg ihrer Reise – doch noch ahnen die beiden nicht, was für ein unglaubliches Abenteuer ihnen bevorsteht. In Visions of Mana beginnt ihr die Reise der beiden von Anfang an und versammelt die anderen Geweihten. So sieht die Action aus!

In Tiana, dem Dorf des Feuers, steht ein besonderes Ereignis bevor: Die Ankunft der Fee und die Ernennung eines Geweihten. Alle vier Jahre werden auf der ganzen Welt Geweihte auserkoren, die sich auf die Reise zum Mana-Baum begeben, um den Fluss des Mana wieder zu beleben. Auf ihrer Reise werden sie von einem Seelenwächter begleitet, der sie sicher ans Ziel führen soll. Diesmal ist es der junge Val, dem diese Aufgabe zufällt. Am Tag der Ankunft der Fee nehmen Val und seine Jugendfreundin an den Feierlichkeiten auf dem Dorfplatz teil.

Die Mana -Reihe erobert seit über 30 Jahren die Vorstellungskraft und die Herzen von RPG-Fans aus aller Welt. Jedes Spiel bietet ein brandneues Abenteuer mit einzigartigen Elementen, welche ein echtes Spiel der Reihe ausmachen: Eine emotionale Handlung über die Macht von Mana, das legendäre Mana-Schwert, eine spannende Truppe unterschiedlicher Charaktere, unvergessliche Musik und ein waffenbasiertes Kampfsystem. So auch Visions of Mana , das für PC, PlayStation und Xbox erscheint – doch was ist überhaupt die Handlung des neuen Spiels? Dank Square Enix durften wir frühzeitig Hand an das neue Action-Spektakel legen, und hier in aller Kürze die Story des Games für euch:

Square Enix bringt mit Visions of Mana einen neuen Ableger der Action-RPG-Serie für PC und Konsolen. Lest in unserem Preview, worum es geht!

Die Figuren im Spiel

Auf der offiziellen Website des Spiels bekommt ihr einen Vorgeschmack über die sechs Charaktere, die das Geschehen in Visions of Mana bestimmen. So, wie es sich für ein ordentliches RPG mit fernöstlichem Einschlag gehört, sind da natürlich ein paar Klischees vorhanden – geht es auch anders? Manche Charaktere ähneln jenen aus der Star Ocean-Serie, was aber ein Zufall sein wird. Ihr habt den Beschützer, eine Prinzessin, eine liebe kleine Schwester und natürlich auch Figuren, die unter keinen Umständen die Klappe halten können – so muss das sein! Denn in Windeseile habt ihr so eine Gruppe beisammen, der man gerne ins nächste Kapitel folgt.

Während ihr also gespannt verfolgt, wie die Reise der ungleichen Truppe weitergeht, reist ihr durch schöne und abwechslungsreiche Landschaften. Abgesehen von Ladezeiten direkt am Eingang gehen diese fast nahtlos ineinander über, und sie stecken voller Geheimnisse und Gegenstände. Dies erinnert an Star Ocean 6 und Xenoblade Chronicles – ihr werdet stets belohnt, wenn ihr euch abseits der Wege aufhaltet. Die actiongeladenen Kämpfe lassen euch eine Vielzahl an Techniken und Elementen verwenden, sodass ihr möglichst schnell den Sieg an euch reißen könnt. Und natürlich haben die Mitglieder eurer derzeitigen Gruppe stets einen lockeren Spruch parat.

Der Kampf in Visions of Mana

Übrigens geben sich die Erforschung eurer Umgebungen und der Kampf nahtlos die Klinke in die Hand. Denn ihr seht Gegner-Gruppen schon von weitem, und es ist eure Entscheidung, ob ihr diesen lieber ausweicht oder sie direkt konfrontiert. Werden die Waffen gezogen, könnt ihr schon auf das gesamte Repertoire zugreifen. Schnelle Schläge, starke Schläge, Ausweichmanöver und auch elementare Angriffe können von euch nach Belieben eingesetzt werden. Besonders mächtige Moves sind jedoch mit einer Abkühlzeit ausgestattet, was die Balance wiederherstellt – sonst könntet ihr diese ja unentwegt einsetzen. Magiepunkte gibt es obendrein, sodass auch hier ein Limit herrscht.

Lebensleisten über den einzelnen Gegnern zeigen euch an, wie leicht oder schwer verwundet ein Feind bereits ist. Das macht die Strategiefindung einfach und zugänglich, gleichzeitig seht ihr auch die Stufe eurer derzeitigen Widersacher. Wer sich also zu früh, etwa auf einstelliger Stufe, mit Gegnern anlegt, die auf Level 51 sind, wird der Kampf sehr schnell beendet sein! Es gilt also, immer ein wenig Vorsicht in der Wildnis walten zu lassen. Im Ernstfall könnt ihr auch einfach aus Auseinandersetzungen fliehen, dazu müsst ihr einfach nur aus dem provisorischen Kampf-Ring rauslaufen. Doch auch hier ist Aufmerksamkeit geboten: Wer panisch in die falsche Richtung flüchtet, wird von den starken Gegnern abgefangen!

Coole Mechaniken und mehr

Schon früh, also in den ersten Spielstunden von Visions of Mana, werdet ihr mit einer Vielzahl von Mechanismen vertraut gemacht. Dazu zählt etwa die Ausrüstung, die von euch mit speziellen Erweiterungen versehen werden kann. So lassen sich gewisse Statuswerte ohne großen Aufwand um ein Viertel steigern, oder ihr richtet mehr Schaden an. Euer eigenes Erlebnis lässt sich da anpassen, sodass es eurem eigenen Spielstil entgegen kommt. In den Kämpfen dürft ihr dank den Richtungstasten am PS5-DualSense-Controller auch rasch zwischen den beteiligten Figuren wechseln. So wird es niemals langweilig, und ihr könnt für Abwechslung und strategischen Vorteilen wechseln.

Doch auch Zusatzziele gibt es in den Schlachten. Wenn ihr beispielsweise Kämpfe besonders rasch für euch entscheidet, gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte. Oder aber ihr aktiviert einen Schrein, der euch nach dem absolvierten Battle einfach mal die doppelte Menge an Währung verschafft. Gleichzeitig gibt es aber auch im Kampf eine Leiste, die ihr durch stetes Verursachen von Schaden befüllen könnt. Ist sie auf 100 % aufgeladen, löst ihr so einen besonders starken Angriff aus, der sich taktisch beliebig einsetzen lässt. Ob ihr nun die Wogen des Krieges in brenzligen Situationen so glätten wollt oder euch die Kraft für einen kommenden Bossgegner aufspart, ist euch überlassen.

Technik und Fazit

Visions of Mana hat auf jeden Fall einige Trümpfe in petto. Die bunte Optik kann auf der PS5 überzeugen und wird auch Open World-Größen wie Genshin Impact gefährlich. Ihr seht weit, die Figuren sind adrett und die Animationen passen perfekt zum Art Style. Während es bei der musikalischen Begleitung keine nennenswerten Ohrwürmer gibt, so mischen sich auch hier die Backgrounds und die Soundeffekte zu einem kohärenten Ganzen zusammen. Square Enix weiß schließlich, wie man ein Rollenspiel gestaltet – so viel Erfahrung bringt das Unternehmen bereits mit! Die Steuerung des Spiels ist dabei ebenfalls als gelungen zu bezeichnen. Ihr bekommt dank einiger Menüs und dem voll belegten Controller jede Menge an Anpassungsmöglichkeiten, und Einsteiger*innen werden dabei gut angeleitet. Eine perfekte Balance zwischen Zugänglichkeit und Individualität wurde hier getroffen!

Alles in allem wird uns hier ein gutes Spiel erwarten, so viel steht fest. Auch Square Enix ist dieser Meinung und hat schon vor einer Weile die Demo-Version zum Game veröffentlicht. Diese Demo umreißt in Wahrheit binnen 30 bis 60 Minuten, was euch in der Vollversion erwarten wird. Denn die Optik, die Kämpfe und auch das Miteinander der Gruppe in den Gesprächen untereinander werden da zur Schau gestellt. Wenn ihr damit klar kommt oder das sogar mögt, dann könnt ihr euch beruhigt an die Vollversion wagen. Während wir noch nicht weit im Spielverlauf gekommen sind, zeichnen sich jetzt schon einige mögliche Wendungen in der Geschichte ab – und seid versichert, nicht alles ist vorhersehbar. Manche Aussagen und Aktionen überraschen euch komplett! Visions of Mana hat das Zeug dazu, der Serie einen sehr starken Titel hinzuzufügen, und ich freue mich darauf. Ende August ist es so weit!