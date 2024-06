Visions of Mana: Square Enix veröffentlicht das JRPG am 29. August 2024

Square verlautbarte die Nachrichten, zusammen mit einem fast vierminütigen Launch-Trailer, der Charaktere, Feinde und die wunderschöne Welt des Spiels zeigt. Es scheint einige Hinweise auf unerwartete Wendungen der Story im Trailer zu geben, wer also völlig ohne Kenntnis über irgendetwas ins Spiel eintauchen möchte, sollte ihn sich wohl lieber nicht ansehen. Denn: Visions of Mana ist kein Remake oder Remaster, sondern ein neues Spiel in der 33-jährigen Serie (und das erste seit 15 Jahren). Wir spielen als Val, der damit beauftragt ist, seine Freundin Hinna zu bewachen, während sie zum Baum des Mana reisen. Hier ist das Video jedenfalls für euch, damit ihr euch ein eigenes Urteil bilden könnt:

Der Trailer stellt zwei weitere spielbare Charaktere in Form von Palamena und Julei vor, die wir vor Kämpfen in unsere dreiköpfige Kampfgruppe aufnehmen können. Visions of Mana ist ein Action-RPG wie seine vielen Vorgänger, mit dem wir Waffen oder Elemente einsetzen können, um Feinde zu besiegen. Der Trailer, der uns durch die vielen schönen Umgebungen des Spiels führt, besticht vor allem mit seiner ganz eigenen Optik. Aber wir wissen es ja besser: Grafik ist natürlich nicht alles, und zum Glück scheint es, dass der Kampf auffällig und energisch genug aussieht, um eine gelungene Gameplay-Darbietung für alle zu sein. Das neue JRPG erscheint am 29. August 2024 für PC, PlayStation und Xbox.