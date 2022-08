Xenoblade Chronicles 3 Test: 2 Welten prallen aufeinander

Am 29. Juli erschien mit Teil 3 der Xenoblade-Reihe eines der größten Rollenspiele des Jahres. In meinem Xenoblade Chronicles 3 Test liefere ich euch umfangreiche Einblicke aus dem Nintendo Switch-Exklusivtitel und teile mit euch meine Eindrücke aus über 80 Stunden Spielerfahrung.

Xenoblade Chronicles 3: Daten und Fakten

Datum der Erstveröffentlichung von Xenoblade Chronicles 3: 29.07.2022

Genre: japanisches Rollenspiel (JRPG)

Spielmodus: Einzelspieler

Plattformen: Nintendo Switch exklusiv

Altersfreigabe: PEGI 12

Entwickler: Monolithsoft

Textsprache: Deutsch, Englisch, weitere

Audio: Englisch, Japanisch

Preis: 59,99 Euro (Nintendo eShop)

Xenoblade Chronicles 3 Test – 2 Welten kollidieren

Ah ja! Es wurde Zeit! Fast 5 Jahre nach meinem Einstieg in die japanische Spielereihe mit Xenoblade Chronicles 2 (hier geht es zu unserem Test) durfte ich nun erneut in die eigenwillige Komposition des Entwickerstudios Monolith Software eintauchen. 2020 gab es für mich noch einen Ausflug in den ersten Teil von 2011, welcher zwar insgesamt noch ein passables Spiel war, bei mir persönlich aber weniger Euphorie auslöste. In Xenoblade Chronicles 3 werden nun die Welten der beiden Vorgänger miteinander verschmolzen. Schon allein deshalb war ich als Fan der Reihe gespannt, welche Wendungen sich die Autoren diesmal ausgedacht haben.

Fan der Xenoblade-Spiele zu sein – das heißt für mich nicht unbedingt, die bisherigen Titel unkritisch in den Himmel zu loben. Beide bisher von mir gezockten Games hatten so einige Macken. Das fängt bei der teilweise fragwürdigen Figurenzeichnung in Teil 2 an und hört beim Inbegriff der Fetchquests aus dem Erstlingswerk auf. Abseits der vielen Ecken und Kanten hat die Reihe aber auch so viel mehr zu bieten. Ein für Singleplayer-Rollenspiele fast schon einzigartiges Kampfsystem etwa, welches mich stark an MMORPGs à la World of Warcraft erinnert hat. Hinzu kam in den bisherigen Games auch immer ein fantastisches Welten-Design. So war man etwa auf beiden Vorgängern auf gigantischen Titanen unterwegs. Man stelle sich vor, man wäre eine Ameise auf dem eigenen Körper, welche sich jetzt von der Schulter entlang vor bis zu den Fingerspitzen questen muss. Der Schwenk der Kamera gen Himmel und der Anblick des massiven Kopfes einer kolossalen Kreatur – so etwas gibt es in keinen anderen Videospielen.

Des weiteren spielen die Games auch entgegen der eher kindlich wirkenden Optik immer mit ernsten, erwachsene Themen. So auch in diesem dritten Teil. Wo hin gehen wir nach dem Tod? Wie nutze ich die kurze mir gegebene Zeit auf der Welt? Worin liegt der Sinn dieses Lebens? Bereits der oben verlinkte Release-Trailer gibt einen kurzen Einblick darauf, was uns im Zuge der Handlung von Xenoblade Chronicles 3 erwartet. Wir schlüpfen in die Rolle junger Erwachsener, welchen jedoch insgesamt nur 10 Jahre an Lebenszeit zur Verfügung steht, ehe sie im Rahmen einer Zeremonie “heimkehren” – sie also rituell aus der Welt scheiden. Aber warum?

Warum?! Diese Frage stellen wir uns auch als Spieler. Welche Gesetze gelten in dieser Welt mit dem klingenden Namen Aionios, dass die Jugend nur so eine begrenzte Lebensspanne besitzt? Vorausgesetzt sie überleben es überhaupt bis zur erwähnten Heimkehr. Denn alles wofür diese Jugend herangezogen wird, sind endlose, immer neu entfachende Kämpfe zwischen 2 verfeindeten Fraktionen – den Keves und den Agnus. Zu Spielbeginn schlüpfen wir in die Rolle von Noah, Eunie und Lanz – ein Trupp aus Keves-Soldaten. Auf unserer ersten Mission treffen wir auf einen feindlichen Trupp Agnier bestehend aus den restlichen Protagonisten Mio, Taion und Sena. Als es bei dieser Konfrontation zu einem tödlichen Zwischenfall kommt, müssen sich die Charaktere wohl oder über zusammentun um zu überleben.

Im Rahmen des Höhepunktes des ersten Aktes tritt zum ersten Mal ein alter Mann auf den Plan – so etwas haben unsere jungen Charaktere nie zuvor gesehen. Wie auch? Auf Aionios sollte es doch nur junge Erwachsene geben, oder? Die Inszenierung ist hier zu Beginn bereits gut gemacht, wirft nicht nur für die Protagonisten im Spiel sondern auch für uns am Kontroller einige Fragen auf. Diese Fragen sind es auch, die einen in den ersten Stunden von Xenoblade Chronicles 3 an der Stange halten. Das reine Gameplay (dazu komme ich noch im Detail im nächsten Abschnitt) ist hier zwar gut strukturiert aufgebaut, sodass man behutsam in die vielen System eingeführt wird.

Für einen Kenner der Reihe birgt der Abschnitt spielerisch jedoch nicht viel erhellendes. Wir begleiten unsere 6 Helden fortan, diese ihre Fragen zu beantworten. Dabei stellen wir relativ schnell fest, dass sich hinter der Ordnung und den Gesetzen der Welt eine große Verschwörung verbirgt. Wer das Game selbst noch komplett ohne Vorkenntnisse zocken will, der überspringt den folgenden Spoiler-Abschnitt wohl besser. Es folgen massive Spoiler zu den Stories aus allen 3 Xenoblade-Teilen.

Beginn Spoiler-Abschnitt

Ok, ihr wart gewarnt. Bereits innerhalb der ersten paar Stunden durchstreifen wir mit unserer Party die verschiedenen Gebiete von Aionios. Während wir die einzelnen Gebiete quasi linear durchlaufen (keine Sorge, ihr kommt jederzeit per Schnellreise wieder in die vorherigen zusammenhängenden Gebiete zurück), gestalten sich die einzelnen Areale als sehr weitläufig, mit vielen verwinkelten Pfaden, Höhlen, Schluchten und und und. Bei der Erkundung dieser ersten Abschnitte stach der Name “Uraya-Gebirge” heraus. Diesen Titanen kannte ich noch aus Xenoblade Chronicles 2, war ich doch dort mehrere Stunden in seinem Inneren unterwegs. Was sucht dieser große Wal nun in der Welt von Aionios? Besteht etwa der gesamte Kontinent aus dem Konglomerat der Titen aus dem zweiten Game? Nicht umsonst gibt es ja am Ende von Teil 2 die Szene, wo sich alle “Landmassen” aufeinander zubewegen. Und wie spielt das Schwert des Bionis aus Teil 1 – welches unser erstes großes Quest-Ziel in Xenoblade Chronicles 3 ist – da mit hinein?

Wer die beiden Vorgänger gespielt hat, dem wird natürlich anhand des Designs der beiden Fraktionen sehr bald auffallen, dass diese an die Charaktere aus den Xenoblade 1 und 2 angelehnt sind. Mio etwa besitzt die Kätzchen-Ohren der Protagonistin aus Teil 2. Genauso haben alle Agnier diesen Kernkristall auf der Brust – analog zu den Figuren aus Teil 2. Auf der anderen Seite sind Noah, Eunie oder Lanz optisch und vom Gebahren an die Heldne aus Xenoblade Chronicles 1 angelehnt. Heilschützin Eunie besitzt sogar die für die Rasse der Hoch-Entia typischen Flügelohren – ebenso eine Referenz zum Vorgänger. Aber wie können diese ganzen Charaktere aus den beiden Spielen überhaupt miteinander auf der selben Erde wandeln?

Am Ende von Xenoblade Chronicles 2 stellt sich doch heraus, dass mit dem Experiment von Klaus unser Universum kollabiert ist und sich in 2 neue Universen aufgespalten hat. Eines davon – unsere Erde – wurde zur Spielwelt Alrest aus Teil 2. Die Geschichte von Xenoblade 1 spielt in der gänzlich neu geschaffenen Welt von Bionios und Mechonis – aber eben in einem komplett getrennten Universum. Folgendes stellt sich erst recht spät in der Handlung von Teil 3 heraus: obwohl die beiden Welten voneinander getrennt sind, bewegten sie sich “ob der gemeinsamen Vergangenheit und Verbundenheit” aufeinander zu. Das Ergebnis ist die Verschmelzung der Universen. Ein Status der, wie sich herausstellt vom Oberbösewicht mit Namen Z, künstlich zusammengehalten wird. Aus verschiedenen Gründen, aber vorrangig wegen der fehlenden Selbsbestimmtheit in der Welt, liegt es nun an unseren Helden, Z zu besiegen und das “Ewige Jetzt” zu zerschlagen. Auf das die Universen sich wieder lösen können und ihre Bewohner ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen können.

Ende Spoiler-Abschnitt