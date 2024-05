Take-Two schließt Studios hinter OlliOlli-Spielen und Kerbal Space Program 2

Take-Two Interactive wird zwei Spielestudios im Rahmen eines kürzlich angekündigten Plans zur Entlassung von 5 % seiner Belegschaft schließen.

Take-Two muss sparen?!

Die beiden Studios sind das in London ansässige Roll7, Entwickler der sehr geliebten OlliOlli-Skating-Spiele, und Intercept Games, ein Seattle-Outfit, das von Take-Two gegründet wurde, um Kerbal Space Program 2 zu machen. Beide Studios waren Teil des Boutique-Verlags von Take-Two Private Division. Es scheint, dass Private Division, wahrscheinlich am besten bekannt für die Veröffentlichung von Obsidian Entertainment’s The Outer Worlds, bei den Take-Two-Entlassungen stark betroffen sein wird. GamesIndustry.biz berichtet, dass die “große Mehrheit” der Mitarbeiter der Private Division in Seattle, New York, Las Vegas und München entlassen wurde. Roll7 hat 2013 mit dem Old-School-Skateboard-Spiel OlliOlli durchgebrochen. Es wurde 2021 von der Private Division vor den Veröffentlichungen von OlliOlli World und dem kompetitiven Skater-Shooter Rollerdrome im Jahr 2022 erworben.

Intercept Games wurde 2020 von der Private Division gegründet, um die Entwicklung von Kerbal Space Program 2 vom ursprünglichen Entwickler Star Theory Games zu übernehmen. Private Division nimmt “weiterhin Aktualisierungen von Kerbal Space Program 2 vor“, das sich derzeit im Early Access befindet. Der Verlag verwies auch auf die Veröffentlichungen von No Rest for the Wicked und das bevorstehende gemütliche Der Herr der Ringe-Spiel Tales of the Shire. Take-Two kündigte seine Reorganisation am 16. April an und sagte, dass es 5 % der Mitarbeiter, etwa 580 Mitarbeiter, verlieren würde. Die Nachricht kam kurz nachdem der Verlag zugestimmt hatte, das Borderlands-Studio Gearbox Entertainment von Embracer für 480 Millionen Dollar zu kaufen. Das Unternehmen bereitet sich auch darauf vor, Rockstar Games’ Grand Theft Auto 6 im Jahr 2025 zu veröffentlichen.