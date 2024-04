Tales of the Shire: Hobbit-Animal Crossing kommt in der zweiten Hälfte 2024

Private Division und Wētā Workshop enthüllten diese Woche einen vollständigen Trailer für Tales of the Shire, der das „cozy Hobbit life” zeigt.

Gemütliches Tales of the Shire

In einer Pressemitteilung sagten die Unternehmen, dass Tales of the Shire laut einer Pressemitteilung voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheint. Der Trailer zeigt das Leben voller Hobbit-Freunde, Landwirtschaft, Wohndekoration, Erkundung und vielem mehr – so, wie wir seit der Ankündigung wissen. Es sieht sehr nach Animal Crossing: New Horizons oder Disney Dreamlight Valley aus, aber eben im Der Herr der Ringe-Universum. Der Titel spielt in Wasserau, wo das Endziel darin besteht, das größte Fest im Auenland auf die Beine zu stellen. Mit seiner Lizenz von Middle-earth Enterprises, sagte Wētā Workshop Game Studio, hat der Entwickler “die breiteste kreative Lizenz, um die zugrunde liegende Überlage der Bücher” für das Videospiel zu interpretieren.