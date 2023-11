Rollerdrome kommt Ende November für Xbox Serie-Konsolen

Skating-Videospiele wie Rollerdrome beeindrucken besonders dann, wenn sie mit hochprozentiger Action und Gewalt kombiniert werden.

Also, in Rollerdrome dürft ihr gleichzeitig todesmutige Rollschuhtricks und todbringende Kopfschüsse ausführen. Das Spiel war ein absoluter Hit, seit es ursprünglich im August letzten Jahres für PS4, PS5 und PC (via Steam) veröffentlicht wurde. Jetzt kommt es auf die Xbox, natürlich als Game Pass-Titel am ersten Tag. Der Titel wird am 28. November für die Xbox Serie-Generation über Game Pass veröffentlicht. Gleichzeitig, wenn ihr Steam nicht mögt, könnt ihr ab diesem Datum das Spiel auch über den Windows Store erstehen. Das Game wurde von Roll7 entwickelt, dem gleichen Team hinter der beliebten Skateboard-Simulation OlliOlli World. Dieser Titel hat alle Tricks und schnelle Bewegungen, die man von einer Rollschuhsimulation erwarten würde, aber mit einem starken Schwerpunkt auf Action.

Eine hohe Wiederspielbarkeit, ein starker Herausforderungsmodus und die Online-Bestenlisten tun das ihrige, um euch lange bei Laune zu halten. Nicht nur das, der Kunststil trieft nur so vor lauter Hommagen an die 70er Jahre, optisch ist einiges los. Die Grafik von diesem Third-Person-Skateboarder/Shooter ist einfach knackig, mit hellen Bildern im Comic-Stil. Es gibt viele Umgebungen, durch die man skaten kann, wie ein verlassenes Einkaufszentrum und eine Wüstenschlucht. Jeder Spielbereich ist mit Rampen, Lücken und bruchbaren Fenstern übersät, die alle für Tricks genutzt werden können. Es gibt auch viele Bösewichte, die mit Waffen von Schrotflinten bis hin zu Granatwerfern ermordet werden können – ihr seht schon, Rollerdrome ist ein einzigartiges Erlebnis. Seht es hier in Action: