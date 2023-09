Suikoden-artiges RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erscheint im April 2024

Das ist mal eine Überraschung: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bekam während einer Nintendo Direct ein Veröffentlichungsdatum spendiert!

Das kommende RPG von Yoshitaka Murayama, dem Schöpfer der Suikoden-Serie, wird am 23. April 2024 auf Nintendo Switch und anderen Konsolen veröffentlicht. Begleitet von einem neuen Trailer kommt dieses Veröffentlichungsdatum nur fast zwei Monate, nachdem Rabbit & Bear Studios das Spiel generell auf das Q2 2024 verschieben musste. In einem offiziellen Blogbeitrag auf der Eiyuden Chronicle-Website sagte Rabbit & Bear-Studioleiter Murayama, dass das Team “begeistert sei, endlich das Veröffentlichungsdatum” des kommenden RPG bekannt zu geben, und erklärte: “Dass unser Spiel in diesem Jahr auf Nintendo Direct vorgestellt wird, ist ein echter Beweis für die harte Arbeit unseres Teams, aber vor allem für die Geduld all unserer fantastischen Kickstarter-Unterstützer, die das Vertrauen in uns hatten, das Action-JRPG zu liefern, auf das sie gewartet haben.”

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sieht vom Artstyle her umwerfend aus und leugnet seine Suikoden-Wurzeln (zum Test) absolut nicht. Da wie dort bekommen wir Zugang auf eine Vielzahl von Figuren, eine eigene Basis zum Aufbauen, Erweitern und Verwalten, und noch mehr. Eins-gegen-Eins-Duelle, der reguläre Kampfbildschirm mit bis zu sechs Held:innen – mich würde es nicht wundern, wenn es auch Armeen geben wird, die gegeneinander antreten werden. Während im Trailer ein paar Ruckler ersichtlich sind (liegt das am Spiel oder an der Switch?), hoffen wir einfach mal, dass die Kleinigkeiten bis zum Launchtermin ausgeräumt sein werden. Wenn ihr schon vorab in der Welt von Eiyuden Chronicle herumstöbern wollt, bietet sich das Sidequel Eiyuden Chronicle: Rising an – ein Action-Game, das als Kickstarter-Gimmick einen Vorgeschmack auf die Welt des Spiels gibt. Hier der Trailer zu Hundred Heroes: