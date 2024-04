Starfield: DLC namens Shattered Space erscheint im Herbst 2024

Starfields Shattered Space Story-Erweiterung wird in diesem Herbst veröffentlicht, hat Bethesda bestätigt. Was erwartet uns?

Mehr zu Starfield Shattered Space

Der Regisseur des Spiels, Todd Howard, stellte ein Startfenster für den DLC zur Verfügung, während er in einem Interview mit Kinda Funny Games über neue Funktionen sprach, die in das Spiel kommen. “Shattered Space ist im Herbst, aber wir haben ein großes Update, das sehr bald für Starfield kommt”, sagte er. “Es gibt eine Menge Sachen… wir haben das Kartenzeug neu gemacht, also haben wir ein paar Dinge bei Stadtkarten.” Die Shattered Space-Erweiterung wurde vor der Veröffentlichung von Starfield im vergangenen September angekündigt und ist in den teureren Editionen des Spiels enthalten.

Bethesda sagte im Dezember, dass der DLC, seine “erste große Erweiterung, die nächstes Jahr kommt”, “neue Story-Inhalte, neue Standorte, neue Ausrüstung und vieles mehr” bieten würde. Es sagte auch, dass es plant, etwa alle sechs Wochen bedeutende neue Funktionen und Korrekturen für Starfield einzuführen. “Das Update, das wir [als nächstes] haben, ich denke, es wird in ein paar Tagen in dieser Woche angekündigt und dann auf Steam-Beta sein, hat auch einige großartige Sachen für den Schiffsbau enthalten”, fügte Howard hinzu. An einer anderen Stelle im Interview sagte er, Bethesda schließe die Partnerschaft mit externen Entwicklern für zukünftige Spiele nicht aus, da es nach Lösungen sucht, um seine Leistung zu steigern.