Game of Thrones: Ein MMO befindet sich in Arbeit

Jahre zu spät, oder doch genau richtig? Berichten zufolge befindet sich ein MMO im Game of Thrones-Universum in Arbeit. Ab nach Westeros!

Über das Game of Thrones-MMO

Der Bericht behauptet, dass sich das MMO derzeit bei Nexon in der Entwicklung befindet. Der südkoreanische Verlag ist für Spiele wie den Multiplayer-FPS-Titel THE FINALS verantwortlich, der vom Tochterstudio Embark entwickelt wurde. Der Bericht von Redanian Intelligence enthielt jedoch keine Informationen darüber, welches Studio innerhalb von Nexon das Game of Thrones MMO machen soll. Am faszinierendsten ist das angebliche Setting des Spiels. Quellen behaupten, dass das MMO mitten in der HBO-Show stattfinden wird, insbesondere zwischen der vierten und fünften Staffel. Ein MMO (das idealerweise jahrelang laufen und eine umfangreiche Geschichte haben würde) in der Mitte einer bereits auftretenden Geschichte, von der wir wissen, dass der Abschluss wie eine schwierige Herausforderung für die Erzählung des Spiels klingt – kann das funktionieren?

Fünf Jahre nach der letzten Staffel soll nun das Game kommen. Falls es wahr ist, wird das Spiel zu einer Zeit stattfinden, in der Roose Bolton den Norden regiert und Jon Snow immer noch an der Mauer residiert. Dies wird ins Spiel kommen, da das Spiel anscheinend im Norden spielt, mit Orten wie Winterfell und der Mauer. Der Bericht besagt, dass zu diesem Zeitpunkt keine der ursprünglichen Besetzungen beteiligt ist – wir würden von der Hauptstory nicht viel mitbekommen. Also ähnlich wie ein Hogwarts Legacy? Warten wir ab, bis das Spiel tatsächlich angekündigt wird, erst dann lassen sich nähere Vermutungen anstellen. Der Bericht gibt auch keinen Zeitplan für das Spiel an, so dass wir nicht wissen, wann wir es erwarten können oder wie lange der Titel bisher in der Entwicklung war. Hoffentlich wird es nicht abgesagt, bevor es das Licht der Welt erblickt…