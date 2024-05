Fatal Fury: City of the Wolves – neuer Trailer mit Marco Rodrigues

Ein sehr geliebter Charakter ist im neuesten Trailer für Fatal Fury: City of the Wolves – wir berichteten – zurückgekehrt! Marco Rodrigues ist wieder da.

Mehr zu Fatal Fury: City of the Wolves

Dank eines atemberaubenden neuen Trailers, der bei Evo Japan gezeigt wurde, können wir ihn zum ersten Mal im kommenden Spiel von SNK in Aktion sehen. Zuerst spielbar in Garou: Mark of the Wolves, ist Marco zurück mit vielen seiner klassischen und atemberaubenden Kampfkunst-Fähigkeiten, die Fans von Kampfspielen lieben, sowie diesen wunderbaren Kotetten. In dieser neuen Ära der SNK-Spiele in einem neuen 3D aufpoliert, ist es ein großartiger Charakter, den man wieder sehen kann.

Dies geschah während des Finales des Evo Japan King of Fighters XV-Turniers, bei dem Jiahong “ET” Lin aus Taiwan den ersten Platz in einem hochintensiven Grand Finale belegte. Ihm folgte Hongkongs eigener Xiaohai auf dem zweiten Platz und M aus Japan auf dem dritten Platz. Zurück zum Spiel: Ob diese Fortsetzung ihren Wurzeln mit einer zurückkehrenden Mehrheit an Figuren treu bleiben wird oder ob wir anfangen werden, neuere Charaktere im Rampenlicht zu sehen, bleibt abzuwarten. Hier der Trailer für euch: