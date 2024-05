HUMANITY kommt am 30. Mai 2024 auch für PC und Xbox

Publisher Enhance und Entwickler tha ltd. werden am 30. Mai das Puzzlespiel HUMANITY für PC und Xbox-Konsolen veröffentlichen.

Mehr zu HUMANITY

HUMANITY startete erstmals für PC und PlayStation-Konsolen am 16. Mai 2023, gefolgt von Meta Quest am 14. März 2024. In unserem Test waren wir vom Shiba Inu schwer begeistert – doch was hat ein Hund damit zu tun? Nun, im Spiel werdet ihr zu diesem Leithund, um massive, marschierende Menschenmengen zu befehligen, um zu springen, sich zu drehen, zu schieben, zu schweben, zu schießen und euch euren Weg zur Erlösung durch 90 Story-Modus-Stadien zu klettern.

Fiese Rätsel und strategisches Denken werden mit mehr actionorientierten Elementen und Plattformer-ähnlichen Levels, sogar einigen epischen Bosskämpfen, aufgeschlüsselt! HUMANITY kann aber auch user-generierte Puzzles anbieten – entweder erstellt ihr selbst Räume oder spielt die Herausforderungen anderer. Ob auf eurem Standarddisplay oder im optionalen VR-Modus beobachtet ihr die Menschenmassen, die ganz Lemming-like von euch gelenkt werden. Hier der neueste Trailer für euch: