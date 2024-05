SaGa Emerald Beyond ab sofort erhältlich

Square Enix veröffentlichte mit SaGa Emerald Beyond die Fortsetzung der legendären SaGa-Reihe für Switch, PlayStation, PC via Steam sowie iOS- und Android-Gerät. SaGa Emerald Beyond vereint die besten Elemente der beliebten Reihe, darunter das Freiform-Szenariosystem und strategische Kämpfe, und bietet so ein einzigartiges Spielerlebnis.

SaGa Emerald Beyond vereint das Kampfsystem und das Freiform-Szenariosystem, für das die RPG-Reihe bekannt ist, und bietet somit das ultimative SaGa-Erlebnis für Fans wie Neueinsteiger:innen. Spieler*innen können sich auf strategische Kämpfe, vielfältige Charaktere mit spannenden Hintergrundgeschichten, eine Story mit Entscheidungsmöglichkeiten und vieles mehr freuen. Für den neusten Titel der SaGa-Reihe kehren einige legendäre Mitwirkende zurück, darunter der Erschaffer von SaGa, Akitoshi Kawazu, Komponist Kenji Ito und Illustrator Satoshi Kuramochi. Dabei findet sich das, was die Reihe ausmacht, auch im neuesten Ableger wieder, der neue wie bestehende Fans begeistern wird.