Starfield hat mehr von Red Dead Redemption 2 als anderen Titeln

Starfield hat laut Todd Howard von Bethesda mehr eine Red Dead Redemption 2-Atmosphäre als No Man’s Sky oder Mass Effect.

Mehr zu Starfield

Im Gespräch mit IGN wurde Howard gefragt, ob Spiele wie Elder Scrolls, Fallout, No Man’s Sky und Mass Effect als irgendeine Art von Inspiration für Starfield dienten. Etwas überraschend, aber doch verwies Howard stattdessen auf Rockstars Open-World-Western. “Nun, klar, diese anderen Spiele, die Science-Fiction sind, denke ich, man könnte sie sich ansehen und sagen: ‘Okay, das ist Science-Fiction. Es ist so.’ Ich denke, natürlich hat es Ähnlichkeiten mit Elder Scrolls und Fallout und den Dingen, die wir gemacht haben und wie es sich beim Spielen oder bei einer bestimmten Mechanik anfühlt.“

Todd Howard fuhr fort: “Aber ob Sie es glauben oder nicht, es sind die Spiele, die Sie in eine Welt versetzen, die Sie an einen Ort bringen. Also denke ich, es ist auch ein Flow, hat wahrscheinlich mehr ein Gefühl von einem Red Dead Redemption 2 – als würde ich in einem Western leben. In unserem Spiel leben Sie also in einer Science-Fiction-Explorer-Welt, und manchmal ist das auf einem kargen Planeten und nichts ist los.” Hoffen wir mal, dass nicht zu oft nichts los ist – aus Marketingsicht ist es natürlich gut, gleich einen großen Vergleich mit einem Schwergewicht anzustellen. Dennoch müssen wir bis zum Veröffentlichungsdatum von Starfield am 6. September 2023 warten, um zu sehen, ob der Vergleich hält!