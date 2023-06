45 Minuten Starfield-Gameplay und viel mehr Infos zum Spiel

Endlich bekommen wir einen detaillierten Blick auf Starfield, das kommende Bethesda-RPG à la Skyrim im Weltraum.

Starfield kommt am 6.9.23

Nun hat Bethesda nach einigen Updates beschlossen, uns viel mehr Details über Starfield zu zeigen, einschließlich der Städte und Siedlungen im Spiel, der Fähigkeitsbäume, Upgrades und Weltraumkämpfe. Der 45-minütige Einblick ist eine Menge, und es fühlt sich wirklich so an, als ob Bethesda das alles gut gemacht hat. Wer Interesse hat, kann in dieser Umgebung dann alle Träume von der Erkundung des Weltraums wahr werden lassen. Die Story dreht sich um die Konstellation, die letzte Gruppe von Weltraumforschern. Wir werden sie in der Hauptstadt New Atlantis treffen, von der Bethesda sagt, dass sie die größte Stadt ist, die das Studio je gebaut hat. New Atlantis sieht so aus, als wäre es voller nicht spielbarer Charaktere (NPCs), die nur ihr Leben und einen vollen Dialog draufhaben.