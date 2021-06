Bitte warten: The Elder Scrolls 6 ist noch in der Design-Phase

Fans von The Elder Scrolls 6 müssen jetzt stark sein: Es wird wohl noch eine Weile dauern. Lest hier mehr über den Entwicklungsstand!

Über The Elder Scrolls 6

Obwohl wir bereits wissen, dass es noch dauern wird, bis The Elder Scrolls 6 veröffentlicht wird, scheint es etwas länger zu sein, als wir gehofft haben. Laut Todd Howard, Direktor der Bethesda Games Studios, befindet sich The Elder Scrolls 6 derzeit noch in der Design-Phase und wird auf der Creation Engine 2 aufbauen, die zur Entwicklung von Starfield verwendet wird. Zudem benötigt der neue Titel ein paar Ergänzungen bei der Engine, um reibungslos zu laufen.

“Die Creation Engine 2 ist für beide Spiele gebaut. Es ist wie eine neue Technologiebasis. Der überwiegende Teil unserer Entwicklungsarbeit befindet sich derzeit auf Starfield. […] Es ist gut, sich The Elder Scrolls 6 als noch in der Designphase befindlich vorzustellen. Wird die Engine die Dinge bewältigen, die wir in diesem Spiel tun wollen? Jedes Spiel wird über einige neue Technologien verfügen, so dass Elder Scrolls 6 einige Ergänzungen zur Creation Engine 2 braucht, die das Game erfordert.“

Ach, Bethesda…

The Elder Scrolls 6 oder kurz TES 6 wurde erstmals auf der E3 2018 enthüllt. Das hat irgendwas von Sadismus, das Game so weit im Voraus anzukündigen. Nun wollte das Studio den Fans versichern, dass es nach wie vor in Arbeit ist – aber ob sich die Fans das darunter vorgestellt haben? Damals schon wurden keine wirklichen Details zum Spiel bekannt gegeben. Nur, dass sich der Teil schon fast ein Jahrzehnt in Entwicklung befände.

Tja, man kann sich wohl darauf einstellen, dass die Arbeit an TES 6 erst voll beginnen wird, wenn Starfield erschienen ist. Starfield soll laut Bethesda pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, also gegen November 2022 erscheinen. Was soll ich noch sagen? Warten wir noch ein, zwei Jahre, bevor die nächsten Infos folgen werden. Vielleicht können wir uns so gegen 2026 auf TES 6 freuen … was haltet ihr davon?