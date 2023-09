Stardew Valley-Macher teilt neuen Screenshot von Haunted Chocolatier

Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone hat einen Screenshot von Haunted Chocolatier veröffentlicht, und die Fans rätseln.

Mehr zu Haunted Chocolatier

Das Spiel befindet sich in der Entwicklung für PC, aber so wie Stardew Valley wird wohl auch Haunted Chocolatier über kurz oder lang für sämtliche Plattformen erscheinen. Es wäre dem Entwickler ConcernedApe definitiv zu wünschen! Der Titel – wie wir bereits berichteten – handelt von einem Chocolatier, der in einem Spukschloss lebt. Es gilt, seltene Zutaten zu sammeln, köstliche Pralinen herzustellen und sie anschließend – no na – in einem Schokoladengeschäft verkaufen. Viel mehr ist noch nicht bekannt, außer, dass es Bosskämpfe geben wird und übernatürliche Begegnungen. Das macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die Hauptfigur in einem Schloss lebt, in dem es spukt. Der nun geteilte Screenshot zeigt eine ältere Person in einem Zimmer, das mit Büchern überladen ist, im Bett liegt und in lila Schlafkleidung mit einem Schlafhut geschmückt ist.