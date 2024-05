Star Wars: The Old Republic lässt euch nun auch eine Farm aufbauen

Ein neuer Entwicklerstream für Star Wars: The Old Republic zeigte eine überraschende Funktion auf dem Weg in Game Update 7.5.

Die Spieler:innen können fortan ihr eigenes Gehöft auf dem Planeten Dantooine verdienen, nachdem sie eine Questkette abgeschlossen haben. Das gemütliche Feature wird mit einem Frühlings-Überfluss-Festival kommen, das die überraschend komfortablen Aktivitäten “Samen sammeln, Tanzen, Kuchenbacken, Tierrehabilitation und eine galaktische Eiersuche” umfasst, so eine Pressemitteilung. Star Wars: The Old Republic ist seit 13 Jahren live, und es gibt eine riesige Sammlung von Inhalten, die wir genießen können. Vor zehn Monaten wechselte das MMORPG den Besitzer von seinem ursprünglichen Entwickler BioWare zu Broadsword, dem Studio hinter Ultima Online und Dark Age of Camelot. Während The Old Republic aus dem Rampenlicht verschwunden ist, ist es immer noch ein sehr unterhaltsames Spiel, das es wert ist, erneut besucht zu werden, um einen Star Wars-Fan happy zu machen.

Broadsword führt das Spiel in eine faszinierende Richtung. Patch 7.4.1 enthielt Date Night Companion-Missionen, die genau das sind, was man von dem Namen erwarten würde. Diese Missionen werden verfügbar, wenn der Begleiter romantisch war und in der Geschichte eines Spielers verfügbar ist – einige Umstände können dazu führen, dass euer Partner dann die Gruppe verlässt. Date Night-Missionen werden in Chargen veröffentlicht und gewähren einen einzigartigen Titel und eine einzigartige Dekoration. Update 7.5 enthält auch ein neues Hauptgeschichtenkapitel, in dem wir uns mit einem Hutt streiten, und neue Einzelspieler-Ventures, die eine herausfordernde Erfahrung bieten sollen. Wir trainieren unseren eigenen Basilisk-Prototyp B3-S1 (oder Bessie) und bereiten ihn auf den Kampf vor. Schließlich tritt Bessie Ihrem Team als ständige Begleiterin bei. Bald kommt das Update – freut ihr euch darauf?